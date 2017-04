Eltern nehmen Sohn wegen Antisemitismus aus der Schule

BERLIN

5. April 2017

Jüdische Persönlichkeiten fordern bundesweite Untersuchung.

Beschuldigungen der antisemitischen Belästigung eines jüdischen Schülers in Deutschland, der seine Schule verlassen musste, haben die Forderungen deutsch-jüdischer Spitzenpersönlichkeiten nach einer bundesweiten Untersuchung belebt. Die Eltern des 14-jährigen Jungen mussten nach eigenen Angaben ihren Sohn im März aus der Friedenauer Gemeindeschule in Berlin herausnehmen, nachdem er während vier Monaten verbal und physisch belästigt worden war, mit einer brutalen Attacke als Höhepunkt. Die Eltern hatten die Schule wegen ihres multikulturellen Schülerkörpers gewählt, und die Belästigungen kamen von Studenten mit arabischem und türkischem Hintergrund, wie sie erklärten. Im März sei der Junge nach Bericht der Eltern angegriffen und fast erdrosselt worden, und einer der attackierenden Schüler habe eine Spielzeugpistole auf ihn gerichtet, die einer echten Waffen zum Verwechseln ähnlich gesehen habe, wobei die ganze Kinderschar dabei stand und lachte. «Er war völlig schockiert.» Vor dem Zwischenfall, als einige Schüler davon erfuhren, dass der Junge jüdisch war, sagte ihm Einer, der sich ihm gegenüber bis dahin freundschaftlich verhalten habe, sie könnten keine Freunde mehr sein, denn «alle Juden sind Mörder». – Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, verlangte vom deutschen Bildungsministerium eine Untersuchung des Zwischenfalls, und er bat auch muslimische Aktivisten in Deutschland, antisemitische Tendenzen in ihren Reihen «mit aller nur möglichen Entschiedenheit» zu bekämpfen. Die Schulleitung sagte auf ihrer Website, die mutmasslichen Täter des Zwischenfalls würden zur Rechenschaft gezogen werden. Rektor Uwe Runkel sagte, er würde die Zwischenfälle «zutiefst bedauern», und er wünschte, der Schüler hätte das Institut nicht verlassen. Der Junge, dessen Mutter britisch ist, ist inzwischen in einer englischsprachigen Schule eingeschrieben worden. [TA]