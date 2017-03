Eisenkots Urteil über die Hamas

JERUSALEM

23. März 2017

«Disproportionale» Reaktionen auf Raketenfeuer aus dem Gazastreifen.

Die israelische Armee reagiere «disproportional» auf Raketenfeuer gegen Israel aus dem Gazastreifen. Das enthüllte Generalstabschef Gadi Eisenkot am Mittwoch vor der staatlichen Kommission des Staatskontrolleurs. «Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte», sagte der Armeechef, «setzt eine Politik der Benutzung aggressiv-disproportionaler Kraft ein, um Situationen zu verhindern, in der sie [die Palästinenser] Raketen auf uns schiessen und wir mit Granaten antworten. Für uns gibt es im Streifen eine einzige Adresse: Die Hamas.» Der Staat Israel würde nicht Sanddünen oder leere Baracken angreifen, fuhr Eisenkot fort. «Jede von uns abgefeuerte Rakete oder Granate galt einem Ziel wie einer Produktionsstätte», betonte der Generalstabschef. Seit dem letzten Gazakrieg im Sommer 2014 habe Israel so hunderte von Zielobjekte beschossen. – Eisenkot war am Mittwoch im Anschluss an den im Februar vom Kontrolleur veröffentlichten kritischen Bericht über den Gazakrieg vor die Kommission des Staatskontrolleurs zitiert worden. «Wenn wir nach zweieinhalb Jahren auf damals zurückblicken», sagte er, «ist die Realität in Gaza unbeständig.» Der elementare Test der IDF sei der Test ihrer Fähigkeit. «Jeden Morgen fragen wir uns, welchen Fakten wir gegenüberstehen. Sie fahren fort, Tunnels zu graben und ihre Fähigkeiten und ihre Verteidigungskapazität aufzubauen.» Zum ersten Mal bestätigte der Generalstabschef am Mittwoch auch, dass die IDF nach dem Gazakrieg von 2014 dazu übergegangen sei, die Tunnels mit einer neuen Methode zu treffen. «Wir haben mit Kapazitäten attackiert, die wir entwickelt haben, um ihnen Schaden zuzufügen.» Die Hamas fahre fort, wie Eisenkot weiter sagte, Tunnels zu graben und ihre Waffendepots zu verbessern, und die Bewegung versuche, ihre Zielgenauigkeit zu verbessern wie auch die Qualität ihrer Luftverteidigung. Obwohl die IDF mit einer sehr intensiven Arbeit konfrontiert seien, und obwohl die Tunnels eine «sehr ernste Bedrohung» darstellen würden, bezeichnete Eisenkot Israels Sicherheitslage als «gut». Die Rolle der IDF bestünde darin, hart zu arbeiten, während die Zivilisten ihrem Leben nachzugehen hätten. Die Tunnels würden, wie der Generalstabschef vor der Kommission betonte, weder eine strategische noch eine existentielle Gefahr für den Staat Israel bedeuten, genauso wenig wie die IDF Selbstmordattentäter nie als existentielle Gefahr für den Staat definiert hätten. «Dennoch haben wir seit dem letzten Gazakrieg enorme Mittel investiert und der Mission [der Tunnelbekämpfung] oberste Priorität eingeräumt», betonte der Kommandant. So hätte man seit dem Krieg allein für die Behandlung der Tunnelfrage nicht weniger als 1,2 Milliarden Schekel aufgewendet. Zudem seien für die Errichtung «einer Art von Barriere, einschliesslich einem speziellen Radarsystem» weitere drei Milliarden bereitgestellt worden. Sowohl im defensiven wie im offensiven Bereich habe man der Bereitschaft für den Notfall höchste Priorität eingeräumt. [JU]