Einzige wirklich koschere Bäckerei nimmt Betrieb auf

SAN FRANCISCO

21. Dezember 2016

Drei Israeli haben «Taboon» gegründet.

Die aus Israel stammenden Freunde Isaac Yosef, Avi Edri und Chefkoch Yanni haben im SoMa-Viertel von San Francisco «Taboon» (Ofen auf arabisch), eine echt koschere Bäckerei eröffnet, welche der einzige Laden dieser Art in dieser grossen Stadt ist, nachdem die Grand Bakery in Oakland nach 55jähriger Tätigkeit dieser Tage ihre Pforten schliessen wird. Hinzu kommt Izzy’s Brokklyn Bagels, die ein Koschzertifikat für ihre Betriebe in Palo Alto und East Palo Alto haben. «Taboon» offeriert unter anderem Challot, Pitot, Bagels, Rogelachs, Burekas und für Chanukkla auch Sufganiot. Die Rezepte stammen von Yannis Urgrossvater, einem irakischen Juden, der nach Israel einwanderte und eine Bäckerei im Machahe-Yehuda-Markt in Jerusalem betrieben hatte. «Mein ganzes Leben lang war es mein Traum, meine eigene Bäckerei zu öffnen», sagte der ehemalige Diamantenhändler Edri der Lokalpresse in San Francisco, «und jetzt ist dieser Traum Wirklichkeit geworden.» Zwei andere Bäckereien mit Koscherzertifikat, Irvings Premium Food in San Francisco und Vital Vittels in Berkeley, haben keine Detailverkaufsstellen sondern liefern Backwaren an Geschäfte und Restaurants. [TA]