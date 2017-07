Einstein-Foto mit herausgestreckter Zunge bringt 125’000 Dollar

LOS ANGELES

31. Juli 2017

Hebräische Universität profitiert von der Auktion des Bildes.



Stolze 125’000 Dollar erzielte an einer Auktion in Los Angeles die berühmte Fotografie, auf welcher Albert Einstein dem Fotografen Arthur Sasse die Zunge herausgetreckt hat. Das weltbekannte, vom Wissenschaftler nachträglich signierte Bild, das am 14. März 1951 an Einsteins Party in Princeton, New Jersey zu seinem 72. Geburtstag geknipst worden war, ging letzte Woche an einer Versteigerung des Auktionshauses Nate D. Sanders an einen zunächst nicht namentlich genannten Käufer. Zu den Profiteuren der Auktion gehört auch die Hebräische Universität von Jerusalem, der Einstein seinen Nachlass, einschliesslich die Benutzung seiner Bilder vermacht hatte. Sasse, der damals für «United Press International» arbeitete, hatte bereits zahlreiche Fotografien des berühmten Mannes gemacht, und als er ihn ein weiteres Mal um ein freundliches Gesicht bat, hatte Einstein offenbar genug vom ständigen Posieren und steckte dem Fotografen stattdessen einfach seine Zunge entgegen. UPI wollte das Bild zuerst gar nicht veröffentlichen, doch als es schliesslich doch an die Öffentlichkeit gelangte, war Einstein derart amüsiert, dass er weitere Drucke von dem Foto bestellte, die er an besonders gute Freunde verteilte. Einsteins Geburtstag wird in Princeton weiterhin als «Pi Tag» gefeiert, da das Datum (3-14) mit der Zahl 3.14 korrespondiert, den ersten drei Ziffern der mathematischen Konstanten Pi (3,14). Albert Einstein starb 1955. [TA]