ASGHAR FARHADI

Jacques Ungar, 3. Februar 2017

Das von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot für mus-limische Bürger gewisser Staaten könnte unerwarteten Schaden verursachen. So ist «The Salesman» des iranischen Filmemachers Asghar Farhadi für den Oscar in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film nominiert worden, doch bestehen berechtigte Befürchtungen, dass Farhadi zu den Leuten zählt, die nicht in die USA einreisen dürfen. Trita Parsi, Präsident des nationalen iranisch-amerikanischen Rats, verlieh diesen Befürchtungen mit folgender Twitter-Nachricht Nachdruck: «Bestätigt: Der Iraner Asghar Farhadi wird nicht in die USA einreisen können, um an der Oscar-Ver-leihung teilzunehmen.» Parsi weist darauf hin, dass Farhadi nur über einen iranischen Reisepass verfügt, nicht aber über eine amerikanische Green Card, die ihm eine Einreise

in die USA erlauben würde, sollte er um eine Ausnahmeregelung als Künstler nachsuchen. «Das Gesetz ist sehr klar», meinte Parsi gegenüber der «Los Angeles Times». «Ich habe eine Bestätigung dafür vernommen, dass Farhadi nicht kommen wird.» Taraneh Alidoosti, die Hauptdrastellerin in «The Salesman», erklärte inzwischen, dass sie an den diesjährigen Oscar-Preisverleihungen aus Protest nicht zugegen sein werde. Trumps Einreiseverbot für Iraner bezeichnete sie als «ras-sistisch».