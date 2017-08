Einreiseerlaubnis für iranische Journalistin

ISRAEL-IRAN

7. August 2017

Neda Amin soll aus der Türkei nach Teheran ausgeliefert werden, wo ihr die Todesstrafe drohen könnte.

Israel werde der iranischen Journalistin Neda Amin die sofortige Einreise in den jüdischen Staat gestatten, da ihr bei einer, möglicherweise unfreiwilligen Rückkehr nach Iran die Todesstrafe drohe. Das erklärte der israelische Innenminister Arieh Deri (Shas) am Sonntag. Neda Amin, die unter anderem für die Nachrichten-Website «Times of Israel» arbeitet, lebt seit ihrer Flucht aus Iran vor drei Jahren in der Türkei. Unlängst wurde ihr jedoch mitgeteilt, dass sie schon in wenigen Tagen nach Iran deportiert werden sollte, wo ihr nach Ansicht israelischer Aktivisten die Todesstrafe wegen ihrer journalistischen Arbeit drohe. Die Jerusalemer Journalistenvereinigung und die Journalistenunion in Israel wendeten sich an Deri mit dem Ersuchen, Amin die Einreise nach Israel als Flüchtling vor Verfolgung zu gestatten. Deri akzeptierte das Gesuch und wird Amin gestatten, auf einem Touristenvisum nach Israel einzureisen. «Diese Journalistin steht vor einer echten Lebensgefahr», sagte er, «wei sie für eine israelische Nachrichten-Site schrieb. Unter diesen klaren humanitären Umständen bewilligte ich ihre Einreise ohne jede Verzögerung.» [TA]