Einreise-Stop Trumps löst Chaos und Proteste aus

USA

29. Januar 2017

Muslime aus sieben Nationen und syrische Flüchtlinge dürfen nicht mehr in die USA einreisen. Ein Gericht in Brooklyn hat dagegen bereits Einspruch eingelegt.

Seit Samstag dürfen Bürger aus sieben muslimischen Nationen nicht mehr in die USA einreisen. Der von Donald Trump angeordnete Stop gilt für Irak, Iran, Jemen, Libyen, Somalia, Sudan und Syrien und ist zunächst auf 90 Tage befristet. Flüchtlinge aus Syrien ist die Einreise auf unbestimmte Zeit untersagt. Die Massnahme trifft mit Irak auch einen Verbündeten Amerikas im Kampf gegen ISIS, dem wichtigsten Ziel des neuen Präsidenten in der Aussenpolitik.

In der Nacht zum Sonntag haben zwei Richter in New York und Virginia jedoch die Deportation von einreisenden Muslimen mit Aufenthaltsgenehmigungen verboten. Sie entsprachen damit einem Antrag der Bürgerrechts-Organisation ACLU. Die Richter erklärten, die Immigranten oder Flüchtlinge hätten bereits ausgiebige Sicherheits-Überprüfungen bestanden und stellten kein erkennbares Sicherheitsrisiko dar.

Ausgenommen von der Sperre Trumps sind Staaten wie Ägypten und vor allem Saudi Arabien, die Heimat der meisten Attentäter von 9-11 und dem wichtigsten Förderer einer fundamentalistischen Auslegung des Islam seit Jahrzehnten. Doch in diesen Staaten ist Trump geschäftlich engagiert.

Die Massnahme löst global Chaos aus. Familien werden dadurch getrennt. Reisende bleiben auf Flughäfen stecken oder müssen umkehren. Betroffen sind auch Bürger mit doppelter Staatsbürgerschaft wie der Grünen-Abgeordnete und stellvertretende Vorsitze der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe Omid Nouripour. Google hat Mitarbeiter aus muslimischen Staaten in die USA zurückberufen. Angefangen bei Facebook-Gründer Jeff Zuckerberg lehnten zahlreiche Vertreter der HighTech-Branche den Einreisestop ab. Das Silicon Valley drängt seit Jahren auf eine Liberalisierung des Immigrationsrechtes, um Fachkräfte oder begabte Studenten aus dem Ausland anzuziehen.

Am New Yorker Flughafen JFK hat die Anordnung Trumps bereits am Samstagmorgen spontane Proteste ausgelöst, die bis in die Nacht Tausende von Demonstranten anzogen. Die Menge jubelte, als einer von zwei inhaftierten Flüchtlingen aus Irak auf Anweisung eines Richters freigelassen wurde. Mit dem Demokraten Jerry Nadler eilte auch ein prominenter, jüdischer Demokrat an den Flughafen, um Solidarität mit den Demonstranten zu zeigen.

Gleichzeitig hat der kanadische Premier Justin Trudeau Bereitschaft erklärt, von den USA abgewiesene syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Kanada hat bereits 39.000 Syrer willkommen geheissen, die USA dagegen weniger als 10.000 Menschen aus dem Bürgerkriegsland.

Während Demokraten wie der Fraktionsführer im Senat Chuck Schumer scharf gegen die Massnahme Trumps protestieren, üben sich Republikaner entweder in Schweigen oder stellen sich wie die Fraktionsführer Paul Ryan und Mitch McConnell hinter Trump. Allerdings hat eine Handvoll von Republikanern wie die Senatoren Jeff Flake, Ben Sasse und Susan Collins die Order ebenfalls kritisiert. Dabei hat Ryan noch im Sommer den von Trump angekündigten «Muslim-Bann» ausdrücklich abgelehnt.

Bereits am Freitag haben jüdische und muslimische New Yorker gemeinsam gebetet und gegen Trumps Aktion demonstriert. [AM]