Einigkeiten und Unterschiede

Eine in einem öffentlichen Forum in dieser Deutlichkeit nicht unbedingt zu erwarten gewesene Übereinstimmung der Ansichten manifestierten am Sonntag an der Münchner Sicherheitskonferenz der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman und der kurz nach ihm sprechende saudische Aussenminister Adel al-Jubeir, als sie beide die Islamische Republik Iran als die grösste Bedrohung für die regionale Stabilität und als existenzielle Gefahr für die eigenen Staaten hinstellten. Beide Redner waren sich darin einig, dass das Nuklearabkommen von 2015 zwischen Teheran und Westmächten das Verhalten der Islamischen Republik nicht gemässigt hat. Als Konsequenz forderten sowohl der Israeli als auch der Saudi-Araber eine energische Rolle der internationalen Gemeinschaft, auch verstärkten Wirtschaftsdruck, um den Absichten Teherans Paroli zu bieten. Bei aller Einigkeit weist allerdings die «Jerusalem Post» auf einen wesentlichen Unterschied in den Auftritten Liebermans und al-Jubeirs hin. Während der israelische Verteidigungsminister ohne Umschweife eine Allianz Israels mit sunnitischen Staaten anregte, wich der saudische Aussenminister einer direkten Antwort auf die Frage aus, ob er im Kampf gegen Teheran eine Koalition mit Israel ins Auge fassen könnte. Hingegen lehnte er einen erneuten Aufruf Irans für einen Dialog mit sunnitisch-arabischen Golfstaaten ab und warf an der Münchner Konferenz der Iran vor, die Ordnung im Nahen Osten auf den Kopf stellen zu wollen und die Vernichtung Saudi-Arabiens anzustreben.