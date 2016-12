Einer der tödlichsten Kämpfe seit Beginn der Türken-Aktionen

NORD-SYRIEN

22. Dezember 2016

14 Soldaten und 138 IS-Kämpfer ums Leben gekommen.

Nach Angaben der türkischen Armee kamen am Mittwoch in den unablässigen Kämpfen um die nord-syrische Stadt al-Bab mindetsens 14 türkische Soldaten und 138 Jihadisten des IS ums Leben. Hinzu kamen 33 verwundete türkishe Soldaten. Damit gehören die Opfer von al-Bab zu den bisher blutigsten Kämpfen seit Beginn vor bald vier Monaten der türkischen Operation «Euphrat-Schild» in Nord-Syrien. «Sobald diese Gegend ergriffen worden ist» meinte eine türkische Armeestelle, «wird die Dominanz des Islsmischen Staats grösstenteils gebrochen sein.» Die türkische Armee intensivierten ihre Opration, nachdem am Montag die Aussenminister der Türkei, Russlands und Irans in Moskau ihre Bereitschaft erklärt hatten, bei der Vermittlung eines Deals zur Beendigung des nun schon fast sechs Jahre alten syrischen Bürgerkriegs zu helfen. Insgesamt sind bisher rund 30 türkische Soldaten im Verlauf dieser Operation getötet worden. Am Mittwoch wurden bei türkischen Luftangriffen 67 Ziele des IS zerstört. Die Operation der Türken richtet sich nicht nur gegen den IS. Sondern auch gegen die als Feinde betrachteten kurdischen Milizen. [TA]