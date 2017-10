Eine Würdigung

Der Rabbiner Tovia Ben-Chorin ist Ende September zusammen mit dem muslimischen Psychologen Ahmad Mansour in Stuttgart mit der Joseph-Ben-Issachar-Süsskind-Oppenheimer-Medaille ausgezeichnet worden. Mit der Vergabe dieser Medaille würdigten der baden-württembergische Landtag und die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg das Engagement beider Männer gegen Minderheitenfeindlichkeit und Vorurteile in Wissenschaft und Publizistik. Dies teilte der Landtag mit. Während der Preisverleihung betonte die Landtagspräsidentin Muhterem Aras, dass Ben-Chorin und Mansour die Demokratie durch ihr «beherztes Eintreten» gegen Menschenfeindlichkeit verteidigen würden. Die Laudatio auf die Preisträger hielt Michael Wolffsohn von der Bundeswehruniversität in München. Rabbiner Tovia Ben-Chorin wurde 1936 als Sohn des Religionsphilosophen Schalom Ben-Chorin

in Jerusalem geboren, er wirkte bereits als Rabbiner in Ramat Gan, Manchester, in der Har-El-Gemeinde in Jerusalem, in der Gemeinde Or Chadasch in Zürich sowie in Berlin. Ferner war er Leiter der israelischen liberalen Jugendbewegung und gehört zu den Gründern des Kibbuz Lotan im Negev. Seit 2015 lebt er als Gemeinderabbiner der Jüdischen Gemeinde St. Gallen wieder in der Schweiz. Der über 80-Jährige ist bekannt für sein Engagement im interreligiösen Dialog. Joseph Ben Issachar Süsskind Oppenheimer, nach dem die Medaille benannt ist, wurde 1738 Opfer eines judenfeindlichen Justizmords in Stuttgart. Seine Geschichte wurde mit dem Propagandafilm «Jud Süss» von den Nazis antisemitisch in Szene gesetzt.