Eine wichtige Botschaft

Der Besuch von US-Präsident Donald Trump an der Jerusalemer Westmauer sei viel wichtiger als der Beschluss, zum jetzigen Zeitpunkt die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Das erklärte Tzachi Hanegbi (Likud), israelischer Minister für regionale Zusammenarbeit, gegenüber der «Jerusalem Post». Er hoffe jedoch, fügte Hanegbi hinzu, dass Trump in der Zukunft seine während des Wahlkampfs gemachte Zusage hinsichtlich der Botschaftsverlegung in die Tat umsetzen werde. Man müsse sich aber bewusst sein, dass die Botschaft nach Westjerusalem verlegt werden wird, einem nicht umstrittenen Ort. Bei der Westmauer und dem Tempelberg handelt es sich laut Hanegbi um eine umstrittene Zone in der Jerusalemer Altstadt. «Ich glaube, dass wir einen amerikanischen Präsidenten hörten, der Israel liebt und versteht», betonte Hanegbi. Trump werde an seinem Einstehen für diese heilige Stätte nichts ändern. Ebenfalls gegenüber der «Jerusalem Post» meinte Vizeaussenministerin Tzippi Hotovely (Likud), dass Trumps Reden ein «Ausdruck tiefer Freundschaft mit Israel und eine frische Denkweise» gewesen seien, vor allem in Bezug auf den israelisch-palästinensischen Konflikt. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern habe Trump nicht versucht, den Seiten die Bedingungen für irgendwelche künftigen Abkommen zu diktieren. Speziell befriedigt zeigte sich Hotovely darüber, dass Trump sich gegen die Zahlung von Salären durch die palästinensische Behörde an Terroristen und deren Familien ausgesprochen und darauf verzichtet habe, die Bautätigkeit in den Siedlungen zu kritisieren. Gespannt sein dürfte man auf die Reaktionen des israelischen rechten Lagers, wenn Trump, was hie und da in Washington bereits angedeutet wird, den Entscheidungsfreiraum von Israeli und Palästinensern einengen sollte.