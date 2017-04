Eine Versöhnungsbotschaft

15 Jahre sind verflossen, seit ich meinen Sohn David verloren habe. Doch nicht einmal diese 15 Jahre der Bemühungen um Versöhnung und um das Zusammenleben mit den Palästinensern haben mich auf jenen Moment vorbereitet, als ich vor kurzem den emotionalen Bemerkungen von Suha Abu Khdeir zuhörte, der Mutter von Mohammed Abu Khdeir, der im Sommer 2014 von Juden lebendigen Leibes verbrannt worden ist. Suha stand vor 200 israelischen und palästinensischen Frauen auf und sprach zu uns in einer Sprache, deren Sinn nur Mütter voll erfassen konnten.

Wenn es um die Trauer geht, gibt es keinen Wettbewerb, keine Konkurrenz. Jeder von uns, der ein Kind verloren hat, hat den schlimmsten Schmerz erfahren, den ein Menschenwesen erleben kann. Aber Abu Khdeirs Fähigkeit, öffentlich über die Todesumstände ihres Sohnes zu sprechen und über diese Umstände hinweg eine Botschaft der Versöhnung zu verbreiten, versetzte uns in Erregung ob dieser tapferen Frau; wir waren sehr stolz auf sie.

«Seit drei Jahren kann ich des Nachts nicht einschlafen. An jedem Tag, der vorbeigeht, bin ich diejenige, die wegen dem verbrennt, was Mohammed geschehen ist», sagte sie. «Mohammed vermittelte mir die Botschaft, dass ich daran arbeiten muss, für mich und ihn Gerechtigkeit zu erlangen. Ich muss dafür arbeiten, dass keine andere Mutter ihren Sohn mehr verlieren wird.»

Im Saal gab es niemanden, der nicht mit den Tränen kämpfen musste, oder ein Auge, das angesichts dieser Worte trocken geblieben wäre. Eine Frau, die alle Gründe der Welt hätte, zu hassen, sucht die Versöhnung. Sie, die den schlimmsten aller Schmerzen empfunden hat, möchte den fortdauernden Kreis des Blutvergiessens stoppen.

Abu Khdeir sprach an einem Anlass, der am internationalen Tag der Frau vom Familienforum The Parents Circle organisiert worden war. Der Anlass, der in Bet Jallah zwischen Jerusalem und Bethlehem unter dem Motto «Die Mauern zwischen uns abtragen» stattfand, wurde von palästinensischen und israelischen Frauen besucht, die bestrebt waren, eine Botschaft der Versöhnung, der Verbundenheit zu verbreiten. Alle Anwesenden glauben, dass wir hier ohne einen Versöhnungsprozess keine Zukunft haben. Wir können Friedensverträge unterzeichnen, doch ohne wirkliches Verständnis werden es nur Waffenstillstände bis zum nächsten Krieg sein.

Nach Abu Khdeirs emotionaler Rede zerbrachen die Frauen eine symbolische Mauer, die an jenem Tag errichtet worden war. Das gemeinsame Einreissen der Mauer symbolisierte den Wunsch von uns allen, Seite an Seite zu leben, als zwei Nationen mit gleichen Rechten in zwei souveränen und unabhängigen Staaten, im Wissen, dass wir zu guter Letzt die gleiche Region zu teilen haben.

Von den Fahrern, die uns während unseres Marsches am Ende des Anlasses passierten, als wir uns auf dem Weg zum Kontrollpunkt an der Tunnelstrasse befanden, gab es solche, die aus Solidarität hupten, und einige, die uns verfluchten. Es kommt nicht sehr häufig vor, dass man Hunderte israelische und palästinensische Frauen sieht, die gemeinsam mitten in den Gebieten marschieren und eine Botschaft von Frieden und Versöhnung mit sich tragen. Aber auch wenn es ungewöhnlich ist, war es ein herzerwärmender Anblick, der mir das Gefühl verlieh, dass es trotz der harten Gefühle während des fortdauernden Konflikts, trotz der Gewalt immer noch Hoffnung gibt, dass der Tag kommen wird, an dem jemand diesen wunderbaren Frauen zuhören wird; jemand wird verstehen, dass wir uns alle, Bürger und Führungspersönlichkeiten, doch an Suha Abu Khdeir ein Beispiel nehmen müssen.

Es ist mehr als an der Zeit, dass Frauen am Verhandlungstisch sitzen und aktiv an den Gesprächen, die unser Schicksal bestimmen sollen, teilnehmen. Schliesslich kommen wir nicht darum herum, einzusehen, dass wir die ultima-tiven Opfer diesen andauernden Konflikts sind.

Während der letzte Runde der Kämpfe in Gaza, als ich in den Bunker in dem Haus rannte, in dem ich lebe, sah ich, wie der kleine Junge meiner Nachbarn Ball spielte. Ich dachte bei mir, wie glücklich ich doch bin, dass ich einen Bunker habe, in den ich rennen kann, wenn es nötig wird. Ich dachte an die Mutter in Sderot, die sagte, sie habe nur 15 Sekunden, um mit ihren drei Kindern, eines von ihnen im Rollstuhl, zur sicheren Zone zu gelangen. Sie müsse sich entscheiden, meinte sie, welchem der Dreien sie zuerst helfen soll. Ich dachte an die palästinensischen Mütter, die überhaupt keinen Unterstand haben.

Wir beendeten unseren kleinen Friedensmarsch mit John Lennons Lied «Imagine»: «Du kannst sagen, ich bin ein Träumer, doch ich bin nicht der einzige». Ich bin stolz, zu einer wunderbaren Gruppe von Frauen und Männern zu gehören, die nicht aufhören zu träumen, und die alles daran setzen, damit der Traum von der Versöhnung zur Wirklichkeit wird.

Sie sagen für diesen Sommer einen weiteren Krieg voraus. Genau das ist die Zeit, um dieses immer wiederkehrende Blutvergiessen zu stoppen. Wie viele weitere Menschen werden wir opfern müssen, bevor es endet?

Robi Damelin hat vor 15 Jahren einen Sohn verloren. Sie ist Mitglied der Exekutive des Familienforums The Parents Circle, dem jüdische und muslimische Eltern angehören, die Kinder begraben mussten, die Opfer des nicht enden wollenden Konflikts geworden sind.