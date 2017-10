Eine turbulente Sessionseröffnung

ISRAEL

JACQUES UNGAR, 27. Oktober 2017

An der Eröffnung der Wintersaison in der Knesset verursachte Staatspräsident Reuven Rivlin einigen Wirbel, da er mit seiner Kritik an der amtierenden Regierung alle Aufmerksamkeit auf sich zog.

Für ein Mal hängt der Haussegen in der israelischen Knesset nicht zwischen der rechtsnationalen Koalition und der Mitte-links-Opposition gewaltig schief, sondern zwischen der Koalition und Staatspräsident Reuven Rivlin, von Haus aus selber ein überzeugter Angehöriger des rechtsnationalen Lagers, bis jetzt zumindest. Streitereien gibt es bekanntlich aber in den besten Familien und erst recht, wenn sie sich, wie das bei der heute praktisch im Alleingang herrschenden und entscheidenden rechtslastigen Regierungskoalition mit Premier Netanyahu an der Spitze der Fall ist.



Turbulenter Start

Die jüngste Runde der parlamentarischen Divergenzen nahm am Montagabend ihren Anfang, als die Eröffnung der Wintersession der Knesset auf dem Programm stand. Reaktionen auf die Rede von Staatspräsident Reuven Rivlin anlässlich dieser normalerweise eher zeremoniellen Sitzung zeigten, dass hier möglicherweise das Startzeichen gegeben worden ist für einen turbulenten, störungsreichen Verlauf der Session, die vielleicht sogar in Neuwahlen münden wird. Spezielle Beachtung sollte dem kritischen Echo zuteil werden, die aus der Ecke des Likuds gegen Rivlin erhoben wurden. Während nämlich die Vertreter der Opposition Rivlin nach dessen Rede gratulierten und ihn umarmten, bestraften ihn die ihm sonst ideologisch näherstehenden Angehörigen der Regierungskoalition im besten Falle mit Nichtachtung, doch wurde auch offene Kritik gegen Rivlin laut, wobei Kulturministerin Miri Regev und Tourismusminister Yariv Levin sich am Fernsehen wieder einmal speziell hervortaten in ihren emotional kaum noch zu bändigenden Tiraden. Aber auch die Kollegen des Jüdischen Hauses (Bildungsminister Naftali Bennett) liessen kein gutes Haar an Rivlin. Wie kam es zu diesen Dissonanzen in demjenigen Lager der Politiker, die normalerweise durch einen ideologischen Gleichschritt von sich reden machen?



Eine Kluft

Präsident Rivin formulierte das laut, was mehr und mehr Israeli links von der politischen Mitte immer lauter zu sagen pflegen: Er bezichtigte Premier Binyamin Netanyahus Regierung und dessen Koalitionskollegen (ohne allerdings Personen namentlich zu nennen) der Übergriffe gegen die Arbeit des Obersten Gerichtshofes in einer Weise, die ihn seinem Ziel näherbringen würde, nach der vor Jahrzehnten stattgefundenen Aktivierung der Richter jetzt eine «Gegenrevolution» auszulösen. Er, Rivlin, habe einst dem ehemaligen Gerichtspräsidenten Aharon Barak gegenüber sein Unbehagen über die Intervention des Gerichts in die legislative Arbeit der Knesset zum Ausdruck gebracht und diesen richterlichen Aktivismus als «Revolution» bezeichnet. «Heute, rund drei Jahrzehnte nach der Definition jener konstitutionellen Revolution will ich das betonen, was ich als eine Gegenbewegung des historischen Pendels empfinde, indem die Führung ein Mal mehr beschlossen zu haben scheint, das System durcheinanderzubringen. Dieses Mal ist die Herrschaft der Mehrheit die einzige Herrschaft», betonte Rivlin. Eine Kluft habe sich aufgetan zwischen dem verantwortungsbewussten und mutigen Bestreben, nach Jahren die Beziehung zwischen dem legislativen Zweig und dem Rechtswesen zu definieren «und dem Versuch, dem Gericht zu drohen, es als Institution zu schwächen». Premier Netanyahu seinerseits attackierte vor der Knesset einmal mehr die Medien und die sein Verhalten kritisierende Opposition. «Wenn eine Seite ihre Meinung zum Ausdruck bringt, ist es Redefreiheit, und wenn die andere Seite es tut, wird es als Hetze betrachtet. Das ist die Methode. Ich habe keinen Respekt für die Heuchelei.»



Das Schicksal des Landes im Blick

Dem gegenüber steht das Anprangern durch Präsident Rivlin der Verpolitisierung des ganzen israelischen Lebens. In einem Onlinekommentar meinte Yossi Verter in «Haaretz», am Montag habe Reuven Rivlin wie der Oppositionschef geklungen: «Als Rivlin die Handlungsweise von Netanyahus Rechtskoalition, die gemäss dem bösen Geist des Kommandanten handelt, eine Revolution gegen die Demokratie nannte, machte er im Wesentlichen klar, dass er in den dreieinhalb Jahren, die ihm noch auf seinem Posten verbleiben, nicht beabsichtigt, die Augen zu verschliessen.» Rivlin sehe seine Rolle nicht nur in der Teilnahme an Zeremonien und in der Entgegennahme von Akkreditierungsschreiben von Botschaftern, sondern im Bewahren des Landes vor einem «Abgleiten in den Abgrund». Sehnsüchtige Erinnerungen an einen Shimon Peres als Israels Präsident werden wach. Er und Rivlin hätten zusammen ein sehr effizientes und nicht immer bequemes Paar ergeben.

Lassen wir zum Abschluss nochmals Yossi Verter zu Wort kommen: «Bis zu einem gewissen Grad hat Netanyahu recht, wenn er jeden verachtet, der sich über den Gang der Dinge in Israel beklagt. Die Umfragen zu Rosch Haschana im letzten Monat zeigten, dass die meisten Menschen zufrieden sind mit ihrem Leben in Israel. In seiner Rede machte Netanyahu sich diese Stimmung zu Nutzen. All diese wurde aber durch Rivlins Rede wie schmutziges Wasser weggewaschen... Jetzt, gegen die Mitte seiner Kadenz, lässt er sich Dinge sagen über die Regierung, die regierende Koalition und den rechten Flügel, von dem er selber kam. Wer vertraut ist mit Rivlin, weiss, wie sehr er um das Schicksal des Landes fürchtet im Zeitalter eines Netanyahu, einer Kulturministerin Regev, eines Koalitionschefs David Bitan und dem ganzen Rest... Seine Rede war harmlos verglichen mit dem, was er im privaten Kreise sagt... Rivlins Rede, von Herzen geschrieben, beweist, wie sehr das Präsidentenamt von der Person abhängt, die die Position ausfüllt.»