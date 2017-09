Eine Synagoge  ohne Juden

Die renovierte Synagoge dient als ein Museum und als Gedenkstätte für das jüdische Leben, das in Bardejov ausgelöscht worden ist.

Die Landschaft auf dem Weg zur Stadt Bardejov in der Nordostslowakei unweit der polnischen Grenze ähnelt oft einem Gemälde. Diese Panoramen sind aber nur eine Vorbereitung auf die Szene beim Besuch der alten Synagoge des Ortes. Der grosse Gebetssaal gehört zum Schönsten in jüdischen Gotteshäusern Europas, die den Holocaust überstanden haben. Man findet hier Säulen, Bögen, eine hohe, herrlich verzierte Decke, und Wände mit verschiedenen Farben und Figuren. Man kann all dies in Ehrfurcht von der eleganten Frauenempore aus bewundern. Es fehlt nur eines: jüdische Gottesdienstbesucher. Alteingesessene Ortsbewohner erinnern sich, dass Max Meyer Shapiro, der letzte Jude in Bardejov, 2005 gestorben ist.

«Heute lebt kein einziger Jude mehr hier», sagte Pavol Hudák, ein 59-jähriger Ingenieur und Einwohner dieser pittoresken, aus dem Mittelalter stammenden Stadt. Er und sein 31 Jahre alter Sohn Oeter, ein Historiker, der seine Dissertation über die Juden von Bardejov geschrieben hat, leiten seit einigen Jahren ein Projekt zur Bewahrung und Restaurierung der Synagoge. Die Arbeit, die 2015 aufgenommen worden ist, konnte vor einigen Monaten beendet werden.

Geschichte des Ortes bewahren

«Es ist uns gelungen», sagte Hudák stolz, «die Steine, Ziegel und das Holz zu bewahren. Und wir haben auch die Geschichte des Ortes bewahrt.» Dann zeigt er auf die alte Sonnenuhr, die während der Restaurierung an der Fassade des Gebäudes entdeckt worden ist, die aber nicht länger funktioniert. «Niemand ist übriggeblieben, um die Gebete zur richtigen Zeit abzuhalten», fügt er hinzu.

Hudák wandelt durch die Synagoge, wie ein Bräutigam, der dabei ist, zu heiraten. Seine Augen scheinen, wenn er die lokale Geschichte erzählt, Judaica-Objekte aus der Stadt und ihrer Umgebung zeigt, und dabei die Restaurierungsarbeiten beschreibt und seine künftigen Pläne enthüllt.

Warum haben zwei Nichtjuden beschlossen, eine zerstörte jüdisch-historische Stätte vor dem Auseinanderfallen und Zusammenbruch zu retten? In ihrer Antwort reisen Hudák und Sohn zurück in der Zeit. Juden haben seit Hunderten von Jahren in der Stadt gelebt. Das erste Zeugnis für jüdisches Leben in Bardejov stammt aus dem 16. Jahrhundert, doch erst im 18. Jahrhundert wurde von aus Polen und Galizien gekommenen Juden eine eigentliche Gemeinde gegründet.

1919 hatte die Gemeinde 2100 Mitglieder – ein Drittel der städtischen Bevölkerung. Auf der Höhe ihrer Blütezeit gehörten die meisten Geschäfte der Stadt Juden, und sie bildeten auch einen Teil ihrer Führung. Im Stadtrat gab es 14 Juden, und der Distriktsarzt und der Veterinär waren ebenfalls Juden.

Grauen während der Nazizeit

Die Judenverfolgung begann 1939, als die Slowakei ein Protektorat von Nazideutschland war. Vor seinem Tod erzählte Shapiro, der letzte Jude von Bardejov, Besuchern, dass deutsche Soldaten die Synagoge des Ortes an Jom Kippur 1941 betraten, als das Gebäude voll war. Den jüngeren Mitgliedern gelang die Flucht, doch die Älteren blieben zurück. Laut Shapiro gestatteten die Soldaten den Anwesenden die Fortsetzung des Gebets und überzeugten sie, dass ihnen kein Leid geschehen würde.

An jenem Tag liessen die Deutschen die Juden tatsächlich in Ruhe, doch im April 1942 wurden die 3700 Juden der Stadt auf dem Synagogengelände versammelt, bevor man sie in Konzentrationslager abtransportierte. 90 Prozent der 4500 Juden, die in Bardejov und Umgebung lebten, wurden dort ermordet. Anschliessend benutzten die Nazis die Synagoge, wie an vielen anderen Orten, als Stall. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Gotteshäusern aber wurde diese während des Krieges und danach weder verbrannt noch zerstört.

Nach dem Schicksal der Synagoge nach dem Krieg befragt, sagte Hudák mit leiser Stimme, sie habe in den 1950er-Jahren als Warenhaus für Güter wie Dünger und ähnliche Produkte gedient. Das trug gewiss nicht zur Bewahrung des Gebäudes bei. Die Schäden waren teilweise irreparabel.

Kein neues jüdisches Leben

Unmittelbar nach dem Krieg versuchten einige hundert Juden erfolglos, das jüdische Leben zu erneuern. Shapiro, ein Ortsansässiger, der den Holocaust überlebt hatte, gehörte nicht zu ihnen. Seine Kinder emigrierten in die USA, doch er bestand darauf, das jüdische Erbe der Stadt zu bewahren. Während Jahren befand sich die Schlüssel zur Synagoge, zum Friedhof und zur Mikwa in seinem Besitz. Sein Tod vor zwölf Jahren bedeutete den Tod der jüdischen Gemeinde. Einen Lichtstrahl erlebte die Gemeinde aber. Als der tschechoslowakische Präsident Václav Havel 1991 die Synagoge besuchte, versprach er, ihr den Status eines historischen Monuments zu verleihen. Neun Jahre später deklarierte die UNESCO die ganze Stadt, die Synagoge eingeschlossen, zur Stätte des Kulurwelterbes. Doch das Projekt der Synagogenrestauration wurde erst 2015 auf Initiative von Hudák und seinem Sohn in Angriff genommen. «Das jüdische Gelände ist ein untrennbarer Teil des Welterbes der Stadt», sagt Peter Hudák. «Es ist nicht nur ein lieblicher Ort, sondern auch ein vergessener Beweis für die Existenz einer Gesellschaft, die multinational und religiös unterschiedlich war. Es handelt sich um ein 200 Jahre altes Juwel, der das Erbe unserer Vorväter darstellt.»

Ein grosses Bewahrungsprojekt

Sie festigten ihre Begeisterung, ihren unternehmerischen Geist und ihre Vision für das grosse Bewahrungsprojekt, das unter der Oberaufsicht der städtisch-jüdischen Präservationskommission in Angriff genommen wurde. Der Vorsitz der Kommission liegt bei Emil Fish, der nach dem Weltkrieg aus Bardejov in die USA emigrierte, sowie bei Giora Solar, einem in Israel lebenden Architekten, einem aus der Slowakei Gebürtigen, dessen Mutter in einem Dorf unweit von Bardejov zur Welt gekommen ist. An dem Projekt waren auch verschiedene Restaurateure und Experten diverser Richtungen beteiligt. Zuallererst bestanden die Arbeiten in der Bewahrung der Wandgemälde, welche die Synagogenwände schmücken.

Eine Anzahl von Objekten aus den frühesten Jahren der Synagoge wurde während der Renovationen entdeckt, einschliesslich der «Geniza» mit heiligen Büchern und Asche, die nach dem Feuer übrig geblieben war. Pavol fand auch Kidduschbecher und andere Judaica, einige an der Stätte selber und andere in der Umgebung der Synagoge. Die Hudáks untersuchten auch schriftliche Dokumente, welche die Chronik der Gemeinde, ihrer Mitglieder und Gebäude festhielten. Sie führten Interviews mit früheren Einwohnern, die auf der ganzen Welt zerstreut leben. So erfuhren sie, dass die Geschichte der Synagoge effektiv 1797 begann, als ein wohlhabender jüdische Händler namens Yosef Gutman in Bardejov ein Gebäude kaufte und es den religiösen Bedürfnissen der entstehenden Gemeinde widmete. Im frühen 19. Jahrhundert verkaufte er das Gebäude der Gemeinde, die auch die anliegenden Liegenschaften kaufte und ein grosses jüdisches Gelände errichtete, das die 1817 gebaute Synagoge enthielt, ein Bet Midrasch (Lehrhaus), eine Schlachterei und ein rituelles Tauchbad.

Die Synagogenrenovation wurde im letzten April vollendet. Sie kostete 765 000 Euro und wurde von Island, Liechtenstein, Norwegen und der Slowakei finanziert. Offen bleibt die Frage, was angesichts der Abwesenheit einer lokalen jüdischen Gemeinde aus der Synagoge werden soll. Bis jetzt dient sie als ein Museum und als Gedenkstätte für das jüdische Leben, das in Bardejov ausgelöscht worden ist.