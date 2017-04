Eine Studie des Finanzministeriums.

DIE MEGA-REICHEN ISRAELI

4. April 2017

Die Mega-Reichsten verdienen 290 Mal mehr als der Durchschnitts-Israeli.

Das typische Profil eines Mitglieds des exklusiven israelischen Clubs der 400 «mega-reichen» Bürger sieht laut «Times of Israel» wie folgt aus: Ein 56jähriger, in Tel Aviv lebender Mann mit einem Jahreseinkommen von 36,8 Millionen Schekel oder über zehn Millionen Dollar. Gemäss einer vom israelischen Finanzministerium veröffentlichten Studie machen die mega-reichen Israeli nur gerade 0,01 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes aus, beziehen aber jedes Jahr 2,9 Prozent von dessen Totaleinkommen. Ferner ist sein Jahreseinkommen von 36,8 Millionen Schekel 290 Mal höher als das bei 126900 Schekel liegende israelische Durchschnittseinkommen vor Steuern. In seiner Studie identifizierte das Finanzministerium keinen Einzigen seiner reichsten Bürger oder Bürgerinnen. Von den 400 mega-Reichen leben 80 Prozent im Zentrum des Landes; 53 Prozent von ihnen wohnen in Tel Aviv. Auf eine ungleiche Einkommensverteilung deutet folgende Erkenntnis hin: Frauen machen zwar 46 Prozent der israelischen Arbeitskraft aus, doch nur 11 Prozent der 400 mega-Reichen sind Angehörige des «schwachen» Geschlechts. Für Frauen in de exklusiven Liste liegt das Durchschnittseinkommen bei 33 Millionen Schekel jährlich, verglichen mit 37 Millionen bei den Männern. Noch ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Club der 400 und den «normal sterblichen» Israeli: Während die meisten Israeli 93,2 Prozent ihres Einkommens aus Lohn, Geschäft oder Pensionen beziehen, verdienen Mitglieder des Eliteclubs nur 8,2 Prozent ihres Einkommens aus diesen Quellen, während 91,8 Prozent aus finanziellen Investitionen und Kapitalgewinnen stammen. – Laut der Studie musste eine Person im Jahr mindestens 10,5 Millionen Schekel verdienen, um Aufnahme in der illustren Liste zu finden. [TA]