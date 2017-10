Eine Sprache ist lernbar

STANDPUNKT

ROGER WEILL, 27. Oktober 2017

Ich hab‘ sie immer bewundert, jene Chawerot und Chawerim, Kolleginnen und Kollegen im religiös-zionistischen Jugendbund Bne Akiwa, die sich schon als Teenager problemlos mit ihren israelischen Altersgenossen auf Iwrit unterhalten haben. Bis heute empfinde ich es als persönliches Manko, nicht über Rama Gimel gekommen zu sein, wie die dritte Stufe eines Hebräischkurses in Israel heisst. Ich fühle mich quasi als fortgeschrittener Anfänger auf Lebzeiten. Zwar habe ich mir ein ansehnliches Vokabular während des im Religionsunterricht obligatorischen Durchackerns/Übersetzens der Fünf Bücher Moses beziehungsweise der Gebete sowie der rudimentären Talmudstudien angeeignet. Zahlreiche Israel-Besuche haben dafür gesorgt, dass das antiquierte Bibelhebräisch ins Neuhebräische mutiert ist. Doch mit Wörtern allein macht sich noch kein Staat, schon gar nicht, wenn es um eine Unterhaltung auf Augenhöhe mit Israeli in ihrer Sprache geht. Drücken wir uns dann auf Englisch aus, so empfinde ich dies als Diaspora-Jude sozusagen als sprachliche Kapitulation vor mir selbst. Wenn ich schon als ehemaliger Bne-Akiwa-Chawer keine Alija vollzogen habe, nicht nach Israel eingewandert bin, dann – so in meinem Hinterkopf – sollte ich wenigstens flies-send Hebräisch sprechen.

An Anläufen und gutem Willen, auf einen linguistischen grünen Hebräisch-Zweig zu kommen, hat es nicht gefehlt. Ganz offenbar fehlt es mir aber am Sprachgefühl und -verständnis für Iwrit, weshalb ich bis heute nie der Aufforderung von Eliezer Ben-Jehuda nachgekommen bin. Die treibende und prägende Persönlichkeit des Neuhebräischen, die das erste moderne Wörterbuch verfasst hat, soll der Legende nach in den Gassen Jerusalems den Mitbewohnern Ende des 19. Jahrhunderts lauthals zugeschrien haben, Hebräisch zu sprechen: «Dabru Ivrit!». Schliesslich ist es einst darum gegangen, Hebräisch als offizielle Sprache im Jischuv, in der jüdischen Bevölkerung Palästinas und später im Staat Israel zu erküren und zu verankern.

An Angeboten für Ulpanim, für Hebräischkurse, hat es in Zürich nie gefehlt, sei’s im Jugendbund selbst oder beim Schweizerischen Zionistenverband. Besonders in Erinnerung ist mir der aus Basel stammende, in Bern als Rabbiner wirkende Roland Gradwohl s.A. geblieben. Er hatte im Rahmen des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds

zusammen mit seiner Gattin zu erfrischenden, stimmungsvollen Religions- und Sprachseminaren in den Bergen geladen. Da hatte es sogar Spass gemacht, frühmorgens «Digdug» zu büffeln, die hebräische Grammatik; Verben von einer Stammform in die andere zu verwandeln und im Verbund mit allen anderen Teilnehmern im Chor durchzukonjugieren. Didaktisch brillant, Iwrit-Lernen als Erlebnis. Ein etwas anderer Ansatz, für die damalige Zeit in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts schon fast revolutionär, waren die ersten audiovisuellen Kurse des orthodoxen Zürcher Schriftgelehrten Samuel Adler. Vertonte Diabilder – Comics mit sonoren Stimmen – haben zum Dialog mit den Schülerinnen und Schülern aufgefordert. «Ata medaber Ivrit?» - «Ken, ani medaber kezat Ivrit.» Sprichst du Hebräisch? – Ja, ich spreche ein wenig Hebräisch.

Das Besondere an diesem Lehrgang war, dass dieser beim Referenten privat angebotene Kurs eigentlich für Erwachsene jeglicher Couleur

gedacht war, welche die hebräische Sprache von Grund auf erlernen wollten. Samuel Adler als Unterrichtslehrer der Israelitischen Religionsgesellschaft Zürich hatte uns Teenagern diesen Kurs als Goodie gratis und franko am Sonntagabend offeriert. Wohl wissend, dass der «Unzgi» für die meisten von uns ein – im Nachhinein betrachtet – nicht unbedingt notwendiges Übel gewesen ist. Iwrit lernen in ungezwungener Atmosphäre am Sonntagabend en famille bei Dr. Adler zu Hause an der Zürcher Seestrasse: Ein kompensierendes Korrektiv für Hunderte von zwangsverordneten, ungeliebten «Unzgi»-Stunden.

Bei aller Bewunderung für meine fliessend-spielend Iwrit sprechenden Freunde von damals, bei all meiner Müh‘ und Not mit dem Hebräischen, so bleibt die wichtige Erkenntnis: Eine Sprache ist trotz allem lernbar, eine Religion nicht.







Roger Weill war in den 90-er Jahren Redaktionsleiter des «Israelitischen Wochenblatts» und der «Jüdischen Rundschau». In dieser Kolumne wirft er einen Blick auf das hiesige jüdische Leben von heute und gestern.