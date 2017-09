Eine Retrospektive

CHAGALL UND BASEL

Anna-Sabine Rieder , 15. September 2017

Die Rheinstadt präsentiert den Meister in neuem Licht – ein Blick auf die Beziehung zwischen Stadt und Künstler.

Marc Chagall hat nie in Basel gelebt, doch hatte er eine tiefe Verbundenheit zu der Stadt. Seine erste wichtige Einzelausstellung fand in der Kunsthalle Basel 1933 statt, so Josef Helfenstein, Direktor des Kunstmuseums Basel. «Er ist im Basler Kunstmuseum mit wichtigen Werken vertreten. Dies ist vor allem Georg Schmidt, dem Direktor des Kunstmuseums Basel von 1939 bis 1961, und seinem Nachfolger Franz Meyer zu verdanken. Georg Schmidt hatte sich erfolgreich für den Ankauf sogenannter entarteter Kunst, die 1939 auf einer Auktion in Luzern angeboten wurde, eingesetzt. Er kaufte 21 Werke, darunter ‹Die Prise› und eine frühere Zeichnung von Chagall, die in der Basler Ausstellung ab dem 16. September 2017 bis zum 21. Januar 2018 zu sehen sein werden.»

Kunst und Familie eng verknüpft

Meret Meyer, Chagalls Enkelin, die in der Schweiz und Frankreich lebt, verwies gegenüber tachles ebenfalls auf Chagalls sehr spezielle Beziehung zu Basel, die durch die Kunst genährt und durch Familie und Freunde vertieft wurde. Georg Schmidt, ein bedeutender schweizerischer Kunstsammler und Direktor des Kunstmuseums Basel, gab Chagalls Werken eine neue Heimat in der Schweiz. Die Verbindung zum Baseler Kunstmuseum blieb zeitlebens bestehen. Chagalls Tochter heiratete den Kunsthistoriker Franz Meyer, der später Georg Schmidts Nachfolger als Museumsdirektor von Basel wurde. «In späteren Jahren waren mein Grossvater, meine Mutter und der Freund der Familie Marcus Diener, der bedeutende Werke angekauft hat und diese bis zu seinem Lebensende mit sehr viel Verbundenheit gepflegt hat, in Basel sehr eng miteinander befreundet», sagte Meyer.

Einfluss von Chagalls Tocher auf Basel

Chagalls Tochter Ida, die Frau von Franz Meyer, war in Paris aufgewachsen und verfügte über ein grosses gesellschaftliches Beziehungsnetz, welches der Stadt Basel, als sie dort lebte, sicher zugute kam. Ihre Partys waren berühmt, wenn nicht sogar legendär. Sie brachte einen internationalen Touch in die Rheinstadt. Dieser verhalf natürlich auch dem Kunstmuseum zu weiterer Anerkennung und Bekanntheit, so der Direktor des Kunstmuseums Basels.

Franz Meyer konzentrierte sich in seiner Zeit als Direktor des Kunstmuseums Basel weniger auf die klassische Moderne oder Künstler wie Chagall, er leistete Pionierarbeit beim Ausbau der Sammlung zeitgenössischer amerikanischer Kunst. Die persönliche Bekanntschaft mit der Familie von Chagall hatte dementsprechend nicht unbedingt einen direkten Einfluss auf sein Programm.

Marc Chagall und sein Glaube

«Chagall war ein liberaler Jude, es ist zu vermuten, dass er mehr am Sakralen als an spezifisch jüdischer Religiosität interessiert war. Mit Sicherheit wich er starken religiösen Dogmen aus und vermischte christliche und jüdische Motive. Er machte jüdische Motive und die Volkskultur der verarmten jüdischen Bevölkerung in gewisser Weise salonfähig. Insofern hat er eine Pionierrolle in der Kunst der klassischen Moderne zu Beginn des 20. Jahrhunderts», so Helfenstein. Folgt man Naomi Lubrich, Leiterin des Jüdischen Museums in Basel, «verbindet Marc Chagall Glauben mit Träumen». Bis heute sei der Surrealismus in der jüdischen Kunst allgegenwärtig – wie das Übernatürliche in der Religion. Chagalls Kunst führte zur Namensgebung des Surrealismus: Angesichts seiner «traumhaften» Werke prägte der Dichter Guillaume Apollinaire den Begriff «surnaturel».

Auch für Meyer kam der jüdische Glaube ihres Grossvaters vor allem in seiner Malerei zum Ausdruck und weniger durch strikte Beachtung von Feiertagen, wodurch der jüdische Glaube für spirituelle und rituelle Nahrung stand. Dieser tiefe Glaube hat bei ihm zu einer grossen Toleranz gegenüber allen Kulturen geführt, von denen keine einzige auszuschliessen war. Somit stehen die vier grossen «erschlagend starken Rabbiner-Porträts von Chagall stellvertretend für die gefährdete jüdische Kultur, aber auch für alle gefährdeten Kulturen». Geschaffen wurden sie in einer Zeit der Verfolgung und Zerstörung der ostjüdischen Tradition und Kultur. «Mein Grossvater war äusserst wachsam und empfindsam für alle historischen Turbulenzen. In seinen Werken ging es ihm immer um die brisante kulturelle und politische Atmosphäre der Realität», so die Enkelin. Sie unterstrich, dass «er immer nur wegen der Kunst in die Stadt kam, tiefere Beziehungen zur jüdischen Gemeinschaft pflegte er jedoch in Basel nicht». (Vgl. S. 22 und 23 zur Chagall Retrospektive im Kunsthaus Basel und zur Sonderausstellung im Jüdischen Museum der Schweiz). 