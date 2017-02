BASEL

Valerie Wendenburg, 24. Februar 2017

SVP-Grossrat Toni Casagrande ist gegen die finanzielle Unterstützung der jüdischen Gemeinschaft in Basel und kommt zu sonderbaren Schlüssen.

Die Nachricht kam unerwartet früh: Die gros-se Mehrheit des Grossen Rats des Kantons Basel-Stadt sprach sich in der vergangenen Woche dafür aus, die jüdische Gemeinschaft finanziell hinsichtlich ihrer erhöhten Sicherheitsausgaben zu unterstützen. Der Vorstoss von Grossrätin Patricia von Falkenstein (LDP) wurde mit 79 Ja-Stimmen klar angenommen, zehn Grossräte sprachen sich dagegen aus, sechs enthielten sich ihrer Stimme (vgl. tachles 7/17). Einer der Gegner des Vorstosses, Toni Casagrande (SVP), liess es sich nicht nehmen, direkt nach der Abstimmung seinen Missmut in der «Basler Zeitung» kundzutun. Ihm hätten sich allein bei der Lektüre des Postulats die Nackenhaare gesträubt, war in der Zeitung zu lesen – und er nannte die jüdische Gemeinschaft in Basel eine «Parallelgesellschaft», die bevorzugt werden solle. Grund genug für tachles, beim Grossrat selbst nachzufragen, was er mit seiner Aussage gemeint habe. Die Antwort von Toni Casagrande kam am selben Tag per E-Mail und ist an Deutlichkeit kaum zu überbieten. Was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, betont Casagrande ungefragt ganz zu Beginn seiner Mail, die er mit folgenden Worten einleitet: «Ich möchte Ihnen noch mitteilen, dass ich aus geschäftlichen Tätigkeiten her mich prinzipiell an die Gesetze und an die Rechtsstaatlichkeit halte!»

Aushebelung des Rechtsstaats?

Hinsichtlich seiner Meinung zum Vorstoss über die Kosten der Sicherheitsvorkehrungen für Institutionen und Angehörige der jüdischen Gemeinde Basel schreibt Casagrande, als er das Postulat gelesen und die Meinung der Fraktionen dazu gesichtet habe, «sträubten sich meine Nackenhaare.» Sein Eindruck sei gewesen: «Jetzt hebelt das Parlament den Rechtsstaat aus!!!». Und er fügt hinzu: «Dies ist meines Erachtens ein Novum! Ohne rechtliche Grundlage sollen Steuergelder für privatrechtliche Organisationen eingesetzt werden!». Dass es sich bei der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB) um eine öffentlich-rechtlich anerkannte Körperschaft handelt und das Jüdische Museum der Schweiz auf der Liste der Kulturgüter von nationaler Bedeutung im Kanton Basel-Stadt steht, scheint dem Grossrat nicht geläufig zu sein oder ihn nicht zu beeindrucken. Vielmehr verweist er auf die Punkte, die ihn dazu veranlassen, die jüdische Gemeinschaft in Basel als eine «Parallelgesellschaft» zu bezeichnen. Casagrande erklärt, er verstehe unter einer Parallelgesellschaft die Tatsache, dass eine Gesellschaft neben einer anderen existiere – anstatt miteinander. Kennzeichen seien eigene Schulen, eigener, nach Geschlechtern getrennter Turn- und Schwimmunterricht für Kinder oder auch eigene Verkaufsläden. Er liess offen, ob er Kenntnis davon hat, dass es in Basel nur jüdische Primarschulen gibt – anschliessend besuchen jüdische Kinder die öffentlich-rechtlichen weiterführenden Schulen, in denen sie auch am Sport- und Schwimm-unterricht teilnehmen.

Eine typische «Parallelgesellschaft»

Ein weiterer Punkt, den Toni Casagrande als typisch für eine Parallelgesellschaft bezeichnet, ist «eigene Sicherheit» – und er fügt erklärend hinzu: «Das Gewaltmonopol liegt beim Staat, der für die Sicherheit aller zuständig ist.» Für eine Parallelgesellschaft spreche auch der jüdische Friedhof. In diesem Punkt scheint den SVP-Politiker am meisten zu stören, dass man diesen «laut jüdischer Gemeinde nicht 60 Meter tief untertunneln darf (Eigentum!)» und die «Allgemeinheit» somit auf eine Entlastungsstrasse verzichten müsse. Wie tachles bereits berichtete, ist noch nichts über den Bau einer Entlastungsstrasse entschieden, zum anderen sehen die Fakten im Detail betrachtet anders aus: Wie Gilbert Goldstein, Präsident der IGB-Friedhofskommission, gegenüber der «Basler Zeitung» am 30. Dezember 2016 erklärte, sei ein Tunnel acht Meter unter dem Friedhof grundsätzlich möglich.

Casagrande stört sich auch an den religiösen Sitten, die eine Gemeinschaft aus seiner Sicht ebenfalls zu einer Parallelgesellschaft machen. Er schreibt: «Jüdischer Mann reicht einer andersgläubigen Frau nicht die Hand.» Casagrande zieht hier Parallelen zu den beiden Muslimen aus Baselland, die sich weigerten, ihrer Lehrerin die Hand zu geben, er schreibt: «In Therwil wurden 2 Banagorocker deswegen schweizweit verpönt!» Vermutlich geht der Begriff «Banagorocker» auf das im Migros-Sortiment erhältliche Schokoladenpulver «Banago» zurück, dessen Verpackung ein kleines braunes Äffchen ziert. Im vergangenen Jahr feierte die jüdische Gemeinschaft der Schweiz 150 Jahre Emanzipation, auch die Juden in Basel sind seit langem in das gesellschaftliche und politische Leben integriert, Ralph Lewin als Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt (1997–2008) ist nur ein prominentes Beispiel. Ob Casagrande die Fotoausstellung «150 Jahre Gleichberechtigung» über die Emanzipation der Juden in der Schweiz gesehen hat, ist nicht überliefert – ob sie überzeugend auf ihn gewirkt hätte, allerdings auch nicht. 