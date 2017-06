Eine neue Realität?

IRAN

Amos Harel, 9. Juni 2017

Iran errichtet einen Landkorridor von Teheran bis Beirut – und treibt die geopolitische Neuordnung in Nahost voran.



Die wichtigste strategische Entwicklung in diesen Tagen ist nicht der Beschluss der Administration Trump, die US-Botschaft nicht nach Jerusalem zu verlegen. Geheimdienste in Israel und der Region verfolgen vielmehr die Geschehnisse entlang der syrisch-irakischen Grenze. In beiden Staaten bewegen sich von Iran unterstützte schiitische Milizen auf die Grenze zu. Sollte es ihnen gelingen, auf beiden Seiten der Grenze zusammenzukommen und ein Kontrollband zu schaffen, wäre ein lang gehegtes iranisches Bestreben in Erfüllung gegangen: Die Errichtung eines Landkorridors, durch welchen die Iraner ungehindert Truppen, Waffen und Nachschub von Teheran durch Irak zum Assad-Regime in Syrien und sogar noch weiter nach Westen zur Hizbollah im Libanon verschieben könnten.

Dies würde einen Erfolg der von Iran angeführten Achse in der Region bedeuten und wäre erst von der russischen Intervention zu Gunsten des Assad-Regimes im syrischen Bürgerkrieg ermöglicht worden: Seit der endgültigen Kapitulation der Rebellenkräfte in Aleppo in Nordsyrien im letzten Dezember haben das Regime und seine Alliierten nach und nach ihre Kontrolle auf verschiedene Teile Syriens ausgedehnt.

Iranischer Einfluss

Gleichzeitig helfen die Iraner durch lokale Schiitenmilizen der amerikanischen und der irakischen Regierung im Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) rund um die irakische Stadt Mossul. Durch das Abdrängen des IS von der Grenze können von Teheran geförderte Milizen strategisches Territorium in der Wüste westlich von Mossul unweit der syrischen Grenze übernehmen. Unlängst haben schiitische Milizen einige Dörfer rund um die Stadt Baaj auf der irakischen Seite der Grenze übernommen und damit IS-Kämpfer abgedrängt. Die Milizen werden von iranischen Beratern und Instruktoren begleitet. Nachrichtenagenturen berichteten, dass die Eroberung der Dörfer den Iranern und ihren Alliierten gestatten wird, einen guten Teil der Hauptstrasse wieder zu eröffnen, die zu den Assad unterstehenden Regionen in Syrien führt. Um einen kompletten territorialen Zusammenhang zu schaffen, müssen Assads Truppen aber noch auf der syrischen Seite in die Region vorstossen, in der die von den USA unterstützten kurdischen Milizen operieren.

«Die syrisch-irakische Grenze ist zurzeit der wichtigste Platz in der Region. Hier wird über das regionale Bild entschieden werden», sagte Chagai Tzuriel, Generaldirektor des israelischen Ministerium für Geheimdienste. Tzuriel, ein ehemaliger Chef der Forschungsabteilung des Mossad, fügte hinzu, dass die Schaffung eines territorialen Zusammenhangs unter iranischem Einfluss das strategische Gleichgewicht im Nahen Osten verändern wird. Laut Tzuriel fahre Iran fort, mit Hilfe von schiitischen Milizen und der Kooperation mit anderen Kräften «Massnahmen zu ergreifen, deren Ziel die Stärkung seiner Kontrolle in Syrien» sei.

Syrien als Hauptarena

Parallel zu ihren Operationen an der irakisch-syrischen Grenze sind die Iraner laut Tzuriel «in Kontakt mit dem Regime Assad im Bestreben, einen Hafen im Nordwesten Syriens zu leasen». Das würde Teheran zu einer Position an der Mittelmeerküste verhelfen. Davor hatte Premier Binyamin Netan-yahu anlässlich seiner Visite in Moskau im vergangenen März gewarnt.

Die Stabilisierung des Regimes Assad dank der militärischen Unterstützung durch die Russen hat, kombiniert mit dem täglichen Zirkus um Präsident Donald Trump, die Aufmerksamkeit der Medien für das Geschehen in Syrien wesentlich reduziert. Syrien ist aber die Hauptarena des Konflikts, in dem die Kämpfe zwischen den Supermächten ausgefochten und vorübergehende oder langfristige Allianzen geformt werden.

Bei Trumps Visite in Riad im letzten Monat, als er einen gigantischen Waffendeal mit den Saudis unterzeichnete, brachte der US-Präsident seine Unterstützung für die Golfstaaten zum Ausdruck. Gleichzeitig warnte er vor Irans Absichten. Effektiv macht es aber den Anschein, dass Teheran Schritt um Schritt in Richtung auf seine strategischen Ziele voranschreitet. Vorerst bleibt unklar, ob die neue US-Administration über die Rhetorik hinaus Schritte zur Eindämmung des iranischen Einflusses plant. Die meisten militärischen Aktionen der USA in der Region richten sich gegen den IS. In seinen Reden konzentriert Trump sich oft auf die iranische Gefahr, speziell im Zusammenhang mit jüngsten IS-Terroranschlägen in London und Manchester.

Eine neue Realität

Am 18. Mai attackierte die US-Luftwaffe in einem ungewöhnlichen Schritt mit dem Regime Assad identifizierte Milizen, als diese sich einer Basis unweit von Tanf an der jordanisch--syrischen Grenze näherten. Amerikanische Sondertruppen sind in der Gegend zusammen mit syrischen Rebellengruppen tätig, die eine Beziehung zu den Amerikanern unterhalten. Der Bombenangriff scheint ein isoliertes Ereignis gewesen zu sein, das nicht auf ein grösseres Engagement Washingtons oder auf eine Bereitschaft schliessen lässt, in der Region methodisch vorzugehen.

Israels Verlautbarungen zu Syrien betreffen meistens Vorfälle näher zur Heimat: Fehlende Stabilität in Nähe der jordanisch-israelisch-syrischen Grenze sowie offenbare Versuche des syrischen Regimes, schrittweise die Kontrolle über die Grenze mit Israel auf den Golanhöhen wieder herzustellen. Israel hat bereits seine Opposition gegen die Ankunft der iranischen Revolutionswache und der Hizbollah auf dem Golan bekräftigt – für den Fall, dass Syriens Bemühungen von Erfolg gekrönt sein sollten.

Der Grossteil der israelischen Aufmerksamkeit konzentriert sich auf eine Region, die abgekürzt als RSS (Region von Südsyrien) bezeichnet wird. Alles macht aber den Anschein, dass sich östlich von dort, an der syrisch-irakischen Grenze, in einer Gegend, die auch Jordanien beeinträchtigen könnte, eine neue Realität entwickelt, deren Auswirkungen möglicherweise die ganze Region in den kommenden Jahren beeinflussen wird. Momentan zumindest diktieren die Iraner diese Realität, während die anderen Parteien das Geschehen aus der Ferne beobachten und noch immer versuchen, Schlussfolgerungen zu ziehen. 