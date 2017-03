Eine namenlose Liste

WARSCHAU

Ofer Aderet, 10. März 2017

Die Besitzer von Immobilien in Warschau vor dem Zweiten Weltkrieg sind nicht bekannt, nun publiziert die Stadt eine Liste mit Besitztümern ohne Eigentümer.

Zahlreiche Immobilien in Warschau wurden den ursprünglichen Inhabern geraubt.

Die Stadtverwaltung von Warschau hat den ersten Teil einer Liste von Besitztümern veröffentlicht, deren Eigentümer vor dem Zweiten Weltkrieg bisher nicht lokalisiert werden konnten.

Laut einem letztes Jahr in Kraft getretenen Gesetz werden die Besitzer oder deren Erben vom Moment der Veröffentlichung der Liste an sechs Monate Zeit haben, um ihre Forderungen geltend zu machen. Anschliessend haben sie nochmals eine Frist von drei Monaten, um ihre Forderung zu beweisen. Vor allem in Kreisen von Experten, die sich mit der Restitution befassen, hat dieser enge Zeitrahmen starke Kritik ausgelöst.

Sollte innert sechs Monaten kein Besitzanspruch erhoben werden, werden die betroffenen Objekte entweder an den polnischen Staat oder an die Warschauer Stadtverwaltung überschrieben werden.

Ansprüche können allerdings nur von Personen geltend gemacht werden, die zuvor bereits den zur Diskussion stehenden Besitztum beansprucht hatten, deren Antrag jedoch in den Mühlen der polnischen Bürokratie unterging. In anderen Worten: Die Liste ist nur für Personen relevant, die einen bereits existierenden Anspruch reaktivieren wollen, und nicht für Menschen, die neue Forderungen anzumelden gedenken.

Umfangreiche Liste

Letzten Endes wird die Liste rund 2600 Objekte enthalten, auch wenn die jetzt publizierte Sektion nur gerade 48 Häuser umfasst.

Die Liste der restlichen Immobilien wird im Laufe der kommenden Monate sowohl in den polnischen Medien als auch auf der Website der Warschauer Stadtverwaltung publiziert werden. Die Liste ist nach den Warschauer Strassen geordnet, in welchen die Immobilien sich befinden. Sie enthält eine Beschreibung auf englisch und polnisch von jeder Immobilie. Auch wenn es sich nicht spezifisch um eine Liste von jüdischen Objekten handelt, wird sie ziemlich sicher viele Häuser und Wohnungen enthalten, die sich vor dem Holocaust im Besitz von Juden befunden hatten.

Mariola Hawel-Tocker, eine auf die Restitution von Immobilien aus der Holocaust-Periode spezialisierte Anwältin, erklärte im vergangenen Dezember, dass die mit der Publikation der Liste nicht die effektive Rückerstattung von jüdischem Eigentum beabsichtigt werde, sondern eher deren Verstaatlichung. «Die Liste wird», so warnte sie, «die Möglichkeit im Keime ersticken, die Besitztümer an polnische Juden zurückzuerstatten, da der vorgeschriebene Zeitrahmen dies faktisch verunmöglicht.»

Mehr Zeit gefordert

Gideon Taylor, Leiter der Aktionsabteilung der World Jewish Restitution Organization, bedrängte die polnische Regierung, den Menschen mehr Zeit einzuräumen, um ihre Ansprüche geltend zu machen. Er ersuchte die Organisation auch, eine Gesetzgebung einzuführen, die spezifisch darauf abzielt, im Holocaust verloren gegangene jüdische Besitztümer zurückzuerstatten, so wie dies auch andere europäische Staaten getan haben.

Die Liste umfasst ausschliesslich Warschauer Immobilien, die von der kommunistischen Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg konfisziert worden sind. Die Kommunisten haben in den Jahrzehnten ihrer Macht die meisten Gesuche um Rückerstattung der Häuser abgelehnt.

Seit dem Fall des kommunistischen Re-gimes 1989 sind dank der individuellen Klagen, die von den Petitionären vor polnischen Gerichten erhoben worden sind, Tausende ehemals jüdische Häuser oder Wohnungen ihren früheren Eigentümern oder deren Erben zurückerstattet worden. In den letzten Jahren haben polnische Medien allerdings wiederholt von Korruptionsskandeln im Zusammenhang mit der Rückerstattung solcher Aktiva berichtet, so auch der Übernahme von Objekten, die in jüdischem Besitz gewesen waren, durch kriminelle Kreise.

Als Ergebnis hat die polnische Regierung versucht, einen geordneten Prozess in Gang zu bringen, der diese Ansprüche ein für allemal regeln würde. 