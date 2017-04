Eine Mutter revolutioniert die jüdische Gemeinde

MOLDAWIEN

Cnaan Liphshitz , 21. April 2017

Wie ein Familiendienst Leben und Alltag vieler jüdischer Familien in dem von Armut gezeichneten südosteuropäischen Land Moldawien verbessert.



Olga Levus wollte gar nicht die jüdische Gemeinde ihrer moldawischen Heimat revolutionieren, als sie die erste Support-Gruppe für alleinstehende Mütter eröffnete. Als Arbeitslose in der Stadt Chisinau musste sie sich vor 17 Jahren in erster Linie darum kümmern, ihre drei Buben in einem der ärmsten Staaten Osteuropas zu ernähren und zu kleiden. Der von ihr im Jahr 2000 gegründete Club sollte ihr, wie sie kürzlich in einem Interview sagte, vor allem «das Überleben» gewährleisten. Ihre Initiative, die mit einem Supportkreis von sechs Frauen begann, entwickelte sich zum Jüdischen Familiendienst von Moldawien, einer Organisation mit einer lebenswichtigen finanziellen Unterstützung des American Jewish Joint Distribution Committee (JDC). Der Familiendienst hilft 331 Familien, offeriert finanzielle und materielle Unterstützung, Aktivitäten für Kinder nach dem Schulunterricht sowie Anlässe für die Eltern zum Aufbau der Gemeinde.

Förderung des Zusammenhalts

Für die armen Nationen in der ehemaligen Sowjetunion bedeutet solche Hilfe, dass jüdische Leute den Monat finanziell überstehen können. In Moldawien dient sie insbesondere auch dazu, die Gemeinde zusammenzuhalten. Die Extrahilfe erlaubt den Arbeitstätigen, das permanente Verlassen des Landes zu vermeiden oder Migranten-Arbeiter zu werden, ein weit verbreitetes Phänomen in diesem zwischen Rumänien und der Ukraine eingeklemmten Land.

Die Arbeitslosigkeit in Moldawien ist hoch, und der durchschnittliche Monatslohn bewegt sich um 300 Dollar. Die staatlichen Wohlfahrtsdienste sind beschränkt. Als Levus und ihr Gatte sich 2001 scheiden liessen, konnte sie nur mit Mühe die Babynahrung für ihre einjährigen Zwillinge kaufen. JDC-Nahrungsmittelpakete halfen ihr. «Dort traf ich Familien in ähnlichen Situationen», sagte sie, «und so schlug ich vor, dass wir einander helfen sollten. Ich fing an mit dem Organisieren gemeinsamer Familienessen, bei denen wir Zutaten und Kleidungsstücke tauschten, um die Ausgaben zu senken.» Die Gruppe traf sich fast täglich zu Mahlzeiten in den ehemaligen JDC-Büroräumlichkeiten. «Wir unterstützten uns bei diesen sehr jüdischen Mahlzeiten, und das half sowohl materiell als auch mental», sagte Levus.

Schwierige Perspektiven

Rund 1,2 Millionen der total 3,5 Millionen moldawischen Bürger leben im Ausland. Von diesen schicken eine halbe Million Arbeiter den Grossteil ihres Lohnes nach Hause, um ihre Verwandten zu unterstützen. Die meisten moldawischen Juden gingen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nach Israel und Nordamerika. Diese Emigrationswelle liess die Gemeinde arg schrumpfen. Von den ehemals 80 000 Juden sind noch rund 20 000 in Moldawien geblieben. Levus hätte ihnen folgen können, doch sie, die ihre jüdische Identität erst 1991 entdeckt hatte – während des Kommunismus hielten ihre Eltern diesen Fakt vor ihr verborgen –, beschloss zu bleiben und die Sache durchzustehen. Sie fühlte sich, wie sie sagte, ihrer Grossmutter gegenüber verpflichtet, die während des Kommunismus die Schabbatkerzen insgeheim entzündete und später dem Rest der Familie jüdische Traditionen beibrachte. Levus hat zudem drei Kinder, die in Moldawien die jüdische Schule besuchten und sich mit einer jüdischen Gemeinde verbunden fühlten, die beinahe verschwunden wäre. «Ich wollte bleiben und sie hier erziehen», sagte sie. Mit der Hilfe des Jüdischen Familiendienstes würden jüdische Kinder von Eltern, die sonst zur Emigration gezwungen wären, dem «Teufelskreis von Drogen und Verbrechen entrissen, der sehr viele Kinder, die ohne Eltern aufwachsen, in seinen Bann zieht». Kranke Grosseltern oder arme Verwandte, die oft die Rolle von Eltern übernehmen sollen, haben eigene Kinder zu betreuen oder sind schlicht nicht fähig, Erziehungsarbeit zu leisten. Kinder, die in Moldawien ohne Eltern aufwachsen, werden oft auf die Strasse geschickt, um zu betteln oder auf den Märkten Ramsch zum Verkauf anzubieten. Levus betont, dass die meisten jüdischen Kinder in Moldawien von mindestens einem Elternteil erzogen werden. Sie können auch an fünf Tagen pro Woche an Aktivitäten nach dem Schulbetrieb teilnehmen. Zu diesen Aktivitäten zählt die vom Familiendienst betriebene Beaufsichtigung der Erledigung von Hausaufgaben. Die Organisation betreut rund 1000 Kinder. Andere JDC-Programme gelten 3000 Betagten. In anderen Worten erhält rund ein Fünftel der lokalen jüdischen Gemeinde irgendeine Form von Hilfe.

Levus gelang es, ihren ältesten, heute 24-jährigen Sohn in die Berufsausbildungschule ORT Herzl zu schicken, eine der zwei jüdischen Hochschulen in Chisinau. Der junge Mann arbeitet jetzt als Chef in einem lokalen Restaurant. Ihre Zwillinge gehen ebenfalls in diese Schule, die zu den besten in Moldawien zählt.

Mit dem von ihr gegründeten Club für alleinerziehende Mütter fand Levus ihre Berufung. Mehr und mehr engagierte sie sich im Gemeinde-Outreach-Programm, und 2003 stellte das JDC sie für den Familiendienst an, den sie seit 2007 leitet. Zu den 14 verschiedenen von Levus geführten Programmen des Dienstes gehören die erfolgreichsten ihrer Art in Moldawien. Die zahlreichen Reaktionen und Dankesbekundungen, die Levus entgegennehmen darf, veranlassten die initiative Frau zu folgender Schlussbemerkung: «Was immer man gibt, erhält man eines Tages zurück.» 