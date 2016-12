Eine lange Liste

MOHAMED ZAWAHR

Jacques Ungar, 23. Dezember 2016

Mit der Exekution des palästinensischen Drohnen-Experten Mohamed Zawahr in der tunesischen Stadt Sfax – der 49-Jährige hatte seit den 1990er Jahren im Dienste des militärischen Flügels der Hamas gestanden, war aber auch für die Hizbollah aktiv – ist zur bereits langen Liste der angeblich vom israelischen Mossad-Geheimdienst ermordeten Feinde ein weiterer prominenter Name hinzugekommen. Einige wenige Beispiele der letzten Jahre: Imad Mughniyeh, Leiter der Hizbollah-Terroroperationen, starb in Damaskus, Hassan Lakkis, Technologiechef der Organisation in Beirut, Mahmoud al-Mabhouh in Dubai, und Samir Kuntar in Syrien. Israel nahm auch dieses Mal zum Zwischenfall keine Stellung, behält sich aber vor, den Terror auch weit weg von seinen Grenzen zu bekämpfen. Die Hamas beschuldigt Israel offiziell mit der Verantwortung für Zawahrs Ermordung, dem Vernehmen nach durch sechs Schüsse, und schwört Rache. Zawahr war Mitglied der Muslim-Bruderschaft. Laut arabischen Medien soll der Ermordete sich mehrere Male durch Hamas-Tunnels vom Sinai in den Gazastreifen eingeschleust haben, wo er Mitgliedern des militärischen Flügels praktischen Unterricht erteilte. Die tunesischen Sicherheitskräfte sollen vier Verdächtige festgenommen, einige Mietautos sichergestellt und am Tatort zwei Schusswaffen und Schalldämpfer gefunden haben. Laut Polizei soll einen Tag vor dem Mord zudem eine ebenfalls in die Tat verwickelte Person das Land verlassen haben. Ein Beamter des tunesischen Innenministeriums spricht von «wesentlichen Fortschritten» bei der Untersuchung.