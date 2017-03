Eine Kammer mit Polit-Charakter

BERN

Hannah Einhaus, 10. März 2017

In Bern feierte das Centralcomité des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds seine 300. Sitzung.



Das Centralcomité (CC) des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG) gab sich die Ehre: Unter der Leitung des neuen Präsidenten Daniel Frank zelebrierte es am Donnerstag, 2. März, in Bern seine 300. Sitzung. Auf dem Programm standen unter anderem der israelische Botschafter Jacob Keidar sowie Zeitzeugen aus früheren Zeiten des CC. Rund 80 aktuelle und ehemalige Mitglieder sowie weitere Gäste strömten ins Berner Hotel Kreuz. CC-Präsident Daniel Frank kündigte die programmatischen Schwerpunkte der nächsten Jahre an, die teilweise auf eine programmatische Kursänderung des CC hinwiesen: Wichtig sei die Stärkung des inneren Zusammenhalts und damit die Überwindung der Gräben zwischen orthodox und liberal, zwischen grossen und kleinen Gemeinden sowie zwischen Romandie und Deutschschweiz. Auch gelte es, Mischehen besser zu integrieren. Mit der Einladung des israelischen Botschafters unterstrich er: «Die Beziehungen zu Israel sind in der letzten Zeit überlebenswichtig geworden.» Die zunehmenden antisemitischen Übergriffe seien ein klares Zeichen, dass sich die jüdische Gemeinschaft nur noch bedingt auf die herkömmlichen Alliierten in Europa und in den USA verlassen könne. Umso mehr werde der Dialog zwischen der Diaspora und Israel zur «unabdingbaren Lebensversicherung». In der Frage der Sicherheit gelte es für die Gemeinden, mehr zusammenzurücken. Israels Botschafter Jacob Keidar verwies im Wesentlichen auf die sehr gute Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Israel punkto Wirtschaft und Sicherheit. Differenzen bestünden bei der Frage um die Haltung gegenüber den Palästinensern. Gemeinsame Aufgaben mit der jüdischen Diaspora ortete er bei der Stärkung der Sicherheit in jüdischen Institutionen, der Erinnerung an den Holocaust und dem Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus.

Das Rätsel um die Zahl 300

In der Einladung zur Feier hiess es, es handle sich um die 300. Sitzung «seit der Gründung des Centralcomités» im Jahr 1944. Nur: Das CC existiert bereits seit der Gründung des SIG im Jahr 1908. In den übersprungenen 36 Jahren lag der Schnitt pro Jahr bei rund drei bis vier Sitzungen, während der NS-Jahre traf sich das damals rund 25 bis 30 Personen umfassende Gremium gar bis zu acht Mal pro Jahr. Mit der Ankündigung des Anlasses «seit der Gründung» wurden somit rund 150 Sitzungen wegradiert. SIG-Präsident Herbert Winter führte die Zeitrechnung ab 1944 auf die damalige Statutenrevision zurück: Damals schuf der SIG eine Geschäftsleitung als Exekutive. Das CC, welches bis dann die Geschicke des jüdischen Dachverbands gelenkt hatte, mutierte unter gleichem Namen zur kleinen Kammer mit parlamentarischem Charakter. Winter lobte bei dieser Gelegenheit die «hervorragende Zusammenarbeit zwischen dem CC und der SIG-Geschäftsleitung».

Weckruf zum rechtzeitigen Handeln

Als Zeitzeugen traten zwei Personen auf: Die Basler Ökonomin Myrthe Dreyfuss sass ab 1985 als erste Frau in der SIG-Geschäftsleitung und präsidierte als erste Frau bis 1996 den Verband Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen. In diesem Rahmen engagierte sie sich erfolgreich für die Rehabilitation des St. Galler Judenretters Paul Grüninger. Simon Lauer, CC-Mitglied von 1985 bis 1991 und von 2004 bis 2008, erinnerte sich wiederum an den Auftritt des Holocaust-Überlebenden und späteren Friedensnobelpreisträgers Elie Wiesel an der Delegiertenversammlung von 1971.

Die grosse Abwesende der Feier war Odette Brunschvig, Witwe des früheren SIG-Präsidenten Georges Brunschvig. Ihr Mann war wesentlich an der Ausarbeitung der Statutenrevision von 1944 beteiligt. Die 100-Jährige hätte viel zu erzählen gehabt, sagte aber aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig ab. Dennoch war sie präsent mit einer Note, die CC-Präsident Daniel Frank vorlas: «Die Tätigkeit des SIG ist heute wichtiger denn je, da weltweit die rechtsextremen Parteien wieder sehr aktiv werden. Wohin das führt, ist uns allen bewusst.» Sie selbst hatte als Jugendliche in den 1920er- und 1930er-Jahren erlebt, wie die antisemitischen Bewegungen damals an Zulauf gewannen. Sie dürfte auch die letzte noch lebende Person sein, die 1935 an den Schlussverhandlungen des Berner Prozesses gegen die antisemitischen «Protokolle der Weisen von Zion» im Gerichtssaal zuhörte. Die grosse Abwesende dieses Anlasses hatte in letzter Zeit bei anderen Gelegenheiten betont, die aktuelle Lage erinnere sie beunruhigend an die damalige Zeit. Sie übermittelte damit den Weckruf, die Entwicklungen genau zu beobachten und – anders als vor 80 Jahren – rechtzeitig zu intervenieren. 