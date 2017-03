Eine Kämpferin gegen Korruption

PURIM

Gabriel Strenger, 10. März 2017

An Purim kann die Megillat Esther nicht nur als beissende Politsatire sondern auch als Kampfansage gegen politische Willkür gelesen werden.

Die biblische Erzählung von der jüdisch-persischen Königin Esther, die im Alleingang den verbrecherischen Politiker Haman entlarvte und ihr Volk vor der drohenden Vernichtung bewahrte, fasziniert Klein und Gross seit rund 2500 Jahren. Sie ist die Quelle des rabbinischen Purimfestes, an dem es unter anderem Brauch ist, sich zur verkleiden, ein fröhliches Festmahl zu halten und viel Wein zu trinken. Haman war der erste Rassist der Geschichte, der den Genozid am gesamten jüdischen Volk in allen Einzelheiten geplant hat. Schamlos liess er seinen persönlichen Hass auf Mordechai an dessen Volk aus und besiegelte mit König Achaschwerosch an einer denkwürdigen Sitzung mit anschliessendem Trinkgelage das Dekret zur Ausrottung der Juden im persischen Grossreich (Esther 3:12–15). Dank der Zivilcourage Esthers, die mit dem persischen König zwangsverheiratet worden war, konnte die im 5. Jahrhundert v. d. Z. drohende Schoah dank glücklichen Fügungen des Schicksals abgewendet werden. Ob dabei Gott seine Finger im Spiel hatte, überlässt das merkwürdige biblische Buch Esther – der Gottesname kommt in der Megillat (Pergament-Rolle) kein einziges Mal vor – der Vorstellung des Lesers. Und so hat die Erzählung im Laufe der Geschichte verschiedene Interpretationen erfahren – religiöse, historische und mystische. Hier möchte ich eine Deutung vorschlagen, für die es kaum an aktuellen Bezügen fehlt: Megillat Esther als beissende politische Satire, die die Willkür und Korruption patriarchalischer Regierungssysteme an den Pranger stellt.

Spezielle Deutung

In seinen ausgezeichneten Ausführungen zur Megillat (in der hebräischen Bibelausgabe «Daat mikra») weist der schweizerisch-israelische Ge-lehrte Gabriel Cohn auf verblüffende Parallelen zwischen Esthers Schicksal in Persien und dem von Josef in Ägypten rund 1000 Jahre davor hin. Sie beide fanden sich schuldlos als Opfer eines willkürlichen Rechtssystems und nutzten dessen Schwächen letztlich zur Wiederherstellung der Gerechtigkeit und zum Wohle ihres bedrohten Volkes. Der von Sklavenhändlern nach Ägypten verschleppte Josef wurde aufgrund einer verleumderischen Beschuldigung der sexuellen Nötigung seitens der Ehefrau seines Herrn ohne juristisches Verfahren in den Kerker geworfen. Doch sein psychologisches Feingefühl überzeugte den von einem merkwürdigen Traum geplagten Pharao von Josefs Nützlichkeit für sein Regime, und so wurde er im Nu zum Vizekönig Ägyptens befördert, was ihm ermöglichte, seine hebräische Familie vor dem Hungertod zu retten (1. B. M. 41–46). Auch Esther war gegen ihren Willen in ein fremdes Herrscherhaus gebracht worden und schaffte es dank ihrem Charme ganz nach oben. Doch als jüdische Frau hatte Esther einen doppelt minderwertigen gesellschaftlichen Status. Wie aus der Megillat hervorgeht, wurden Frauen im persischen Grossreich wie Objekte behandelt. Schon Esthers Vorgängerin, Königin Waschti, wurde bestraft, weil sie sich Achaschweroschs willkürlicher Forderung, sich zur Belustigung seiner männlichen Gäste zur Schau zu stellen, widersetzte. Die Berater des Königs sahen in Waschtis Widerstand eine Bedrohung für das patriarchalische System und veranlassten ihre Beseitigung zur Abschreckung aller Frauen des Reiches (Esther Kap. 1). Dem oberflächlichen König Achaschwerosch aber sollte problemlos ein Ersatz geliefert werden. Die anmutigsten Mädchen des Reiches wurden in die Hauptstadt Schuschan geschafft und für ihn aussortiert, wobei als einziger valider Parameter – ausser

der obligaten Jungfräulichkeit – die äusserliche Schönheit zu gelten hatte. Und so wurde die schöne Jüdin Esther mit Achaschwerosch zwangsverheiratet (Kap. 2).

Unterschwellige Angst

Psychologisch interessant ist die unterschwellige Angst der patriarchalischen Männer vor den Frauen. Schon nur die Möglichkeit einer autonomen Entscheidung einer Frau bedeutet eine Bedrohung sowohl für den familiären Hausfrieden als auch für das politische System. Der weibliche Körper wird zwar schamlos ausgebeutet, doch bleibt die Frau für diese dialogunfähigen Männer letztlich ein Mysterium – also «Esther», Hebräisch: «verborgen». Gerade deshalb aber haben die Frauen diese Männer letztlich im Griff. So trieb Hamans Frau, Seresch, ihren Mann zuerst in die Konfrontation mit Mordechai (5:14), schrieb ihn aber, ganz im Geiste der opportunistischen Gesellschaftsordnung, in dem Moment ab, als sie seinen Fall kommen sah (6:13).

Das Wort «hamelech», «der König», wiederholt sich in der Megillat an die 200 Mal, doch der allmächtige Herrscher des persischen Grossreichs war Sklave seiner Gier und Wut – und damit höchst manipulierbar. Damit wird angedeutet, wer der wirkliche König der Geschichte ist. Dieser zeigt sich unterschwellig durch die Zivilcourage einer von Liebe und Gerechtigkeit beseelten jungen Frau. Esthers grosse Probe war es, zwischen dem Wohl ihres Volkes und ihrer eigenen Sicherheit zu wählen. Auch wenn die Vernichtung der Juden des Reiches ihren Lauf genommen hätte, war anzunehmen, dass die Königin sich und ihren Onkel Mordechai retten können würde. Doch Esther traf eine «un-persische» Entscheidung – und setzte ihr Leben für die Juden aufs Spiel. Dabei nutzte sie Achaschweroschs Schwächen zugunsten ihres bedrohten Volkes aus: Da es dem König nicht um Gerechtigkeit, sondern um persönliche Interessen ging, inszenierte sie eine Dreieckssituation, die ihren Ehemann bis zur Weissglut trieb. Als Esther den König uneingeladen aufsuchte, war er irritiert. «Bis zum halben Königreich» wollte er ihr geben, damit sie ihr Geheimnis preisgebe (5:3). Sie aber lud ihn zu einem Trinkgelage bei sich ein – und das zusammen mit seinem Premierminister Haman. Damit erzeugte sie beim König Ängste, die ihm den Schlaf raubten (vgl. 6:1 und Raschi). Erst als sie seine Eifersucht bei einem zweiten Gelage auf die Spitze getrieben hatte, gab sie ihr Geheimnis preis: Haman plane die Vernichtung ihres Volkes. Dass der König diesen Plan selber abgesegnet hatte, verschwieg sie taktvoll. Dank Achaschweroschs zorniger Unbeherrschtheit baumelte Haman samt seiner zehn Söhne beziehungsweise Komplizen alsbald am Galgen (Kap. 7).

Mutige Integrität

Ein Hauptmotiv der Megillat ist es, Esther und Mordechais mutige Integrität der Korruptheit der persischen Politiker gegenüberzustellen. Sie beschreibt die verschrobene persische Bürokratie und die Unmenge an Ministern, Beamten und Eunuchen (kastrierte Männer erscheinen dem System weniger bedrohlich) sowie die zahlreichen Berater (Lobbyisten?), die den König mal in die eine, mal in die andere Richtung manipulierten. Entgegen dem Brauch im Tenach benennt die Megillat die persischen Politiker gewissenhaft bei ihrem vollen Namen und Titel – und gibt das pompöse System der Lächerlichkeit preis. Auch in korrupten Systemen gibt es Gesetze und Regeln, doch werden sie hier ad absurdum geführt: Die Dekrete des Königs sind so unantastbar, dass er selber sie nicht rückgängig machen kann (8:8). Diese egomanische Regelung zwingt die Juden, die eine Annullierung des Dekrets des Genozids vorgezogen hätten (ebd. 5), ihre Feinde mit Gewalt zu besiegen. Selbst den Tag der Vernichtung eines ganzen Volkes hatte Haman zynisch durch das Werfen eines Loses bestimmen lassen (3:7), und die Willkür des Loses, «pur» (plural: «purim»), hat dem Purimfest denn auch seinen Namen verliehen. Das Betrinken an Purim soll die verborgenen Kräfte, die hinter der Willkür am Walten sind, ans Licht bringen. Denn die Esther-Geschichte ist ein grosser Maskenball. In Regierungskreisen wurde gefeiert und getrunken, doch das persische Grossreich war schon am Untergehen. Die Perserkriege Achaschweroschs (Xerxes, 5. Jahrhundert v. d. Z.) waren schon verloren, und bald sollten die Griechen die Weltmacht übernehmen. Unter der Oberfläche des pompösen Staatsapparats herrschte Korruption, und in dunkeln Kammern wurden verbrecherische Pläne geschmiedet. Die Menschlichkeit beziehungsweise die Gottesbildlichkeit des Menschen blieben auf der Strecke. Und so sahen die Gelehrten des Talmuds (Traktat Chullin 139b) die schreckliche biblische Prophezeiung «Verbergen, verbergen werde ich (Gott) mein Angesicht an jenem Tag» (5. B. M. 31:18) in der Geschichte von Esther erfüllt. Es bleibt an uns, in der Verfremdung des biblischen Maskenspiels der Megillat die willkürlichen Staatsysteme unserer Zeit zu erkennen und Menschen von Format hervorzubringen, welche korrupten Politikern, die sich in der Völkergemeinschaft als legitime Staatsmänner feiern lassen, die Maske vom Gesicht zu reissen vermögen. 