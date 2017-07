Eine jüdische Familie

Die Fernsehserie «Transparent» behandelt Themen wie Homosexualität und Transgender. Familienvater Mort Pfefferman, dargestellt von Jeffrey Tambor, bekennt sich dazu, künftig als transsexuelle Frau unter dem Namen Maura weiterleben zu wollen. Die Handlung der Serie dreht sich im Wesentlichen darum, wie die Familie mit dem Prozess, dem er sich dabei unterzieht, umgeht. Aber Maura ist nicht die einzige ungewöhnliche Persönlichkeit. Die älteste Tochter Sarah verlässt ihren Ehemann und zieht mit einer Frau zusammen, und die jüngste, Alexandra, genannt Ali, verliebt sich an ihrer Universität in eine Professorin und beginnt mit ihr eine leidenschaftliche Affäre.

Im Verlauf der Episoden stellt sich jedoch heraus, dass es in dieser Serie neben dem angesprochenen Themenfeld Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender (LGBT) noch ein weiteres Leitmotiv gibt: Judentum. Die Pfeffermans sind eine jüdische reformiert-liberale Westküsten-Familie. Ihre Dialoge sind mit Jiddisch gespickt, und der Plot hüpft von alternativen Hawdala-Ritualen zu Gezänke während des Pessach-Seders. «Transparent» ist vielleicht die jüdischste aller je in den USA produzierten TV-Serien – mehr sogar noch als «Seinfeld», worin die jüdische Identität eher indirekt und rein kulturell bezogen dargestellt wurde. «Transparent» sei, so stellte die jüdische und lesbische Philosophin Judith Butler scharfsinnig fest, tatsächlich «viel bedeutsamer in Bezug auf das jüdische Leben als auf das Trans-Leben.»

Aber welche Art von Jüdischkeit wird dargestellt? Die jüdischen Bräuche in der Serie haben lediglich den kleinstmöglichen Zusammenhang mit jenen, die uns im orthodox-nationalistischen Israel vertraut sind. Während des Fastenbrechens nach Jom Kippur wird als Zeichen der Solidarität mit den Dürreopfern in Kalifornien kein Wasser getrunken; zum Hawdala-Ritual gibt es mexikanisches Essen; der Seder wird auf einer Kreuzfahrt zu den Klängen eines Songs von Alanis Morissette gefeiert. Aber die Verbindung zwischen dem LGTB-Thema und dem Judentum ist nicht willkürlich gewählt, denn «Transparent» porträtiert eine jüdische Welt, welche feministische und Gender-Ziele vollumfänglich angenommen hat – nicht nur als ein tolerierbares Phänomen, sondern als ein zentrales Element der Identität.

Einem israelischen Zuschauer, der mit zionistischer Erziehung aufgewachsen ist, erscheint die Jüdischkeit von «Transparent» als eine eigentümliche Sache, als Religion eines exotischen Stammes ultraliberaler «Queers», die am Samstagabend Tacos essen. Eigentlich sind aber wir in Israel die Eigentümlichen. Wir sind die Provinzler, und die Pfeffermans sind im Zentrum. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass «Transparent» ein zeitgemässes Porträt des jüdischen Volkes ist, ungefähr von 2017.

In diesem Zusammenhang sollten wir auch Raquel erwähnen, die Partnerin von Josh, dem Sohn, der Reformrabbiner an einer lokalen Synagoge ist. Mit ihrer gestrickten Kippa könnte Raquel ohne weiteres ein Mitglied der Bewegung Women of the Wall sein. Wir müssen uns das alles unter dem Aspekt der sich zwischen Israel und dem amerikanischen liberalen Judentum öffnenden Kluft vor Augen führen, die sich in den letzten Wochen dramatisch manifestiert hat. Es fällt leicht, sich durch die Propaganda Binyamin Ne­tanyahus und Naftali Bennetts hinreissen zu lassen und zu meinen, dass Israel das Zentrum des heutigen Judentums sei und liberale Amerikaner nicht viel mehr als ein Ärgernis darstellten. Aber dieses Bild ist einseitig. Auch wenn es in Israel fast sieben Millionen Juden gibt: Es ist das amerikanische Judentum, welches die bedeutsame kulturelle, wirtschaftliche und politische jüdische Macht unserer Welt auf sich vereint.

Der jüdische Historiker Simon Dubnow beschrieb im frühen 20. Jahrhundert den Entwicklungsverlauf des jüdischen Volkes als eine Bewegung zwischen einer Anzahl von Zentren. «In jeder Periode», so schrieb er, «hatte das verstreute jüdische Volk jeweils ein kulturelles Zentrum, das über den anderen Zentren des Judaismus stand und diese beeinflusste.» Das erste solche Zentrum, hielt er fest, war das Land Israel, gefolgt von Babylon, Spanien im Goldenen Zeitalter, und danach der aschkenasische Ursprung, nämlich Deutschland und Polen. Natürlich gab es auch andere jüdische Gemeinschaften, aber in jeder Epoche war es ein Zentrum, das den Ton angab.

Dubnow selbst wurde zu einer Art Märtyrer seines eigenen Konzepts. Er weigerte sich, nach Palästina auszuwandern und wurde von den Nazis in einem ihrer Todescamps in Lettland ermordet. Zionistische Historiker nahmen dies als Beweis, dass seine Auffassung der Geschichte in die Katastrophe führe und der Schlüssel zum Überleben und Aufblühen der Juden im Land Israel liege. Und dennoch ist die wahre Erfolgsgeschichte der Juden im 20. Jahrhundert nicht jene der Juden Israels, sondern jene der Juden in den Vereinigten Staaten. Sie sind es, welche die führende und aktive Kraft im heutigen Judentum verkörpern. Dubnows Idee der «wandernden Zentren» stellt die jüdische Geschichte anders dar als der konventionelle Zionismus. Es ist nicht die Geschichte eines unglücklichen Volkes, das aus seinem Land ins Exil getrieben wurde und gezwungen ist, fortan in der trostlosen Diaspora zu leben, bis es in sein Land zurückkehren kann. Stattdessen ist es die Erfolgsgeschichte eines «am olam», eines Volkes der Welt, die sich zwischen verschiedenen Zentren bewegt, vom Osten bis in den Westen. Jedes dieser Zentren ahmte auch seinen Vorgänger nach. Das deutsche Judentum schaute zurück auf das Goldene Zeitalter in Spanien und betrachtete diese Epoche als Vorbild; die jüdischen Institutionen der Vereinigten Staaten wurden zu weiten Teilen durch Rabbiner und Führer des deutschen Judentums etabliert.

Der zeitgenössische Historiker Yuri Slezkine schrieb 2006 in seinem Buch «Das jüdische Jahrhundert», dass Amerika das gelobte Land sei, in dem die Juden in der Lage waren, sich in erstaunlicher Weise selbst zu verwirklichen. Die Juden, so betont er, seien die wohlhabendste aller religiösen Gruppierungen in den USA, die am meisten Gebildeten aller Amerikaner und gemessen an ihrer Anzahl die Dominantesten in der Welt der Medien. Im Gegensatz dazu sei Israel ein anachronistisches Phänomen, das an die Sowjetunion während der zwei letzten Jahrzehnte ihrer Existenz erinnere. Der Grund, weshalb Israel noch eine gewisse Legitimität zugestanden werde, liege im «substantiellen, durch die amerikanischen Juden ausgeübten Einfluss, deren Jüdischkeit und möglicherweise auch Amerikanischheit von Israels fortgesetzter Auserwähltheit abzuhängen schien». Israel ist, kurz gesagt, ein Frontaussenposten des amerikanischen Judentums, eine Manifestation von dessen überwältigendem Erfolg.

Die zionistischen Lieferanten des guten Stils ihrerseits haben Amerikas Juden stets mit einem gewissen Widerwillen betrachtet. Der Kabbala-Gelehrte Gershom Scholem fand die Darstellung des neurotischen Charakters in Philip Roths Roman «Portnoys Beschwerden» widerlich. Das im Buch enthaltene Porträt des Juden würde «das Herz eines Goebbels erwärmen», wie er schrieb. Woody Allens Charaktere erzeugten ähnliche Reaktionen, und etwas weniger lang her widerfuhr dies auch der Rolle der Shoshanna, gespielt von Zosia Mamet, in der TV-Serie «Girls». Grundsätzlich aber entspringt dies alles schlicht einem Minderwertigkeitsgefühl.

Damit soll nicht etwa die Diaspora-Existenz idealisiert werden; vielmehr geht es um eine Beschreibung des Gleichgewichts der Kräfte. In jedem Fall aber existiert der Staat Israel dank des amerikanischen liberalen Judentums, und nicht umgekehrt. Und «Transparent» müsste in jede neue Sammlung der Klassiker des «jüdischen Bücherregals» aufgenommen werden, die künftig herausgegeben wird.

Ofri Ilan ist Autor der israelischen Tageszeitung «Haaretz».