Eine gefährliche Schlappe

Seit Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien befasst sich Israel mit der dortigen Situation vorsichtig und weise. Seine militärischen Aktionen beschränkt es auf das Abfangen von qualitativ hochstehenden Waffenkonvois für die Hizbollah, während es sich fast vollständig gefährlicher Ausbrüche enthält. Die humanitäre Aktivität, einschliesslich der Hilfe­leistungen an die Einwohner der syrischen Golanhöhen, wird von Israel ebenfalls mit nur geringem Einschluss der Medien bewerkstelligt, was immerhin ausreicht, um dem Land einen gewissen Kredit unter seinen Nachbarstaaten einzubringen.

Auch wenn Israel Syriens mächtigster Nachbar ist, hat es sich nicht an internationalen Friedenskonferenzen beteiligt, die sich mit der Situation in Syrien befassen. Von den Diskussionen in Genf und Astana ist Israel ausgeschlossen. Iran dagegen ist als wichtiger und legitimer Partner zugegen.

Unlängst haben die Dinge eine bedeutsame Wende zum Schlechten genommen. Kontakte zwischen Syrien und den USA haben zu einem Abkommen­ geführt, das die Situation in Syrien einfriert und Bashar Assad an der Macht belässt. In diesem Moment hätte Israel auf Einlass in den Verhandlungsraum bestehen müssen. Die Jerusalemer Regierung verliess sich jedoch auf Freundschaftsbekundungen mit den Administrationen Trumps und Putins, die einen Deal abgeschlossen haben – ohne Israel und im Gegensatz zu seinen Interessen.

Das russisch-amerikanische Abkommen belässt eine beeindruckende iranische Militärpräsenz in Syrien. Es bleibt dort nicht nur die Hizbollah als eine erfahrene Kampfkraft. Gleiches gilt vielmehr auch für zwei andere, von den iranischen Revo­lu­tionswachen ausgebildete schiitische Milizen.

Auf diese nahm Hizbollah-Führer Scheich Hassan Nasrallah­ kürzlich Bezug, als er erwähnte, dass seine­ Organisation im Zusammenhang mit der nächsten Konfrontation mit Israel nicht alleine dastehen­ werde.

Die neue Realität in Syrien hat für Israel drei ernst zu nehmende Implikationen: die Schaffung einer Landbrücke von Iran nach Syrien und Libanon, durch welche Iran ungestört grosse Mengen an hoch qualitativen Waffen transportieren kann. Dann die Exponiertheit von Jordaniens Nordgrenze der Aggression und Subversion durch die Revolutionswachen und ihren Emissären. Schliesslich die mögliche Positionierung der Hizbollah­ und anderer proiranischer Milizen entlang­ der östlichen Grenze des Golans.

In seinem Buch «Palestine» erklärt Ali Khamenei,­ der geistige Führer Irans, wie Israel zerstört werden wird: Schritt für Schritt sollen alle den Staat umgebenden Territorien zu Abschussrampen für Raketen werden, die auf Israels Be­völkerung gerichtet sind. Diese werde schliesslich unter dem Druck zusammenbrechen. Der syrische Golan ist laut Khameneis Plan als das nächste Territorium an der Reihe.

Während der letzten zwei Jahre versuchte Binyamin­ Netanyahu immer wieder zu zeigen, dass Israel nicht isoliert sei, wie die Opposition behauptet. All seine Reisen nach Afrika und Ost- und Zentralasien seien entworfen worden, um kleinkarierten innenpolitischen Interessen zu dienen,­ nicht dem Ziel einer weltumspannenden staatsmännischen Politik gerecht zu werden. Sein Büro propagiere ein falsches Image, gemäss welchem der Konflikt mit den Palästinensern nicht länger eine Hürde auf dem Weg zum Frieden mit der arabischen Welt darstelle. Dieses Image eines allseits beliebten Israel wird jedes Mal aufs Neue zerstört, wenn in der Uno über ein palästinensisches Thema abgestimmt wird.

Das russisch-amerikanische Abkommen über Syrien ist ein strategischer Schlag für Israel mit einem hohen Preis. Was ist mit der wohlformulierten Affirmation der israelischen Sport- und Kulturministerin Miri Regev geschehen, die behauptet hatte, «Obama ist Geschichte. Jetzt haben wir Trump!»? Die Administration in Washington, zu der Israel ein besonderes Ver­hältnis hat, wendet Israel ihren Rücken zu und opferte ihre vitalen Interessen zum Altar der Wiederannäherung­ mit Russland.

In den letzten zwei Jahren hat Netanyahu Wladimir­ Putin sechsmal getroffen und mit ihm viele Gespräche geführt. Es machte den Anschein, als ob unter dem Tisch insgeheim und ruhig an einer­ strategischen Allianz gebastelt würde, während Russland gegen aussen die Achse Damaskus-Teheran weiter stärkte. Von seinen letzten Gesprächen mit Putin in Sotchi kehrte Netanyahu mit leeren­ Händen zurück. Von Kontakten, die ich in Europa mit informierten Kreisen gepflegt hatte, erfuhr­ ich, dass Russland eine eindeutige strate­gische Entscheidung gefällt hatte, der zufolge iranische­ Interessen in Syrien den israelischen vorzuziehen­ seien.

Das ist eine diplomatische Schlappe für Ne­tanyahu,­­ die schwerwiegende Auswirkungen haben könnte. Wir hätten zumindest Jordanien rekrutieren können, das durch diese Situation nicht weniger bedroht ist als wir selbst, um gemeinsam gegen das Syrien-Abkommen zu pro­testieren, das die Grossmächte unlängst erzielt haben. Wir haben aber unsere engen Beziehungen zu Jordanien wegen der von Netanyahu mit eiserner Faust und populistisch gehandhabten Affäre um den israelischen Sicherheitsmann, der in Amman zwei Jordanier erschossen hatte, verloren.

Die Veränderung in Syrien, die nun den Segen der USA und Russlands erhalten hat, ist sehr gefährlich für Israel. Möglicherweise wird Jerusalem eine militärische Operation in Syrien starten müssen. Nicht nur wird die militärische Bedingung sehr schwierig sein, sondern auch die diplomatische wird es sein. Und wohin werden wir uns dann für Hilfe wenden?

Ephraim Sneh ist ein ehemaliger israelischer Minister und Knessetabgeordneter der Arbeitspartei.