Eine Feier für die progressiven Jüdinnen

BERN

Hannah Einhaus , 17. November 2017

Am Sonntag beging der Jüdische Frauenverein Bern sein 150-Jahr-Jubiläum mit prominenten geladenen Gästen in Bern.

Einige jüdische Damen gründeten 1867 in Bern die Israelitische Frauenkasse. Die Gleichberechtigung der Juden als Schweizer Bürger lag gerade ein Jahr zurück. Streng ging es her und zu in den frühen Jahren des heutigen Jüdische Frauenvereins Bern (JFV). Eine unentschuldigte Abwesenheit von den Vorstandssitzungen führte zu einer Busse, und vor einer Sitzung gehörte sich der Gang zum Coiffeur. Auf diese und zahlreiche andere Reminiszenzen blickte JFV-Präsidentin Karin Rom bei ihrer Eröffnungsrede am Sonntag in der Berner Synagoge zurück. Prominente Rednerinnen sowie mehrere 100 Gäste waren an die Feier gekommen.

Unterstützung von Bedürftigen

In ihrem Tour d’horizont berichtete Karin Rom von den selbstlosen Einsätzen der jüdischen Frauen Berns in gesellschaftlichen und individuellen Krisenjahren. Kernaufgabe des Vereins war und ist seit Beginn die Unterstützung von Bedürftigen und Kranken. Auch den Umständen der Zeit zollten die Frauen ihr Tribut: Im Ersten Weltkrieg beteiligte sich der Verein unter anderem an Geldsammlungen und Hilfsaktionen für Kinder, Kranke und Internierte, im Zweiten Weltkrieg galt die Unterstützung primär den jüdischen Flüchtlingen. Nach diesen stürmischen Jahren fokussierte der Verein wieder auf gemeindeinterne Aufgaben. Zu den heute zentralen Aufgaben des JFV nannte Karin Rom die regelmässigen Besuche bei betagten Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde Bern (JGB) und appellierte an die Anwesenden, doch auch solche Besuche zu übernehmen, um der Vereinsamung dieser Mitglieder vorzubeugen.

«Essentiell für die jüdische Tradition»

Die gebürtige Bernerin und heutige SIG-Vizepräsidentin Sabine Simkhovitch-Dreyfus erinnerte sich schmunzelnd an ihre einst im JFV aktive Mutter: «An den Mittwoch-Rendez-vous hatten die Frauen jeweils frei vom Sockenstricken.» Nationalrätin Maya Graf ergriff als Co-Präsidentin der Frauen-Dachorganisation Alliance F das Wort. Sie lobte die frühe Initiative der jüdischen Frauen Berns, wurde der JFV Bern doch 33 Jahre vor der Alliance F gegründet. «Der JFV leistet für uns einen unbezahlbaren Beitrag», schloss sie.

Mit JGB-Präsident Ralph Friedländer kam der erste Mann zu Wort. Er stellte das 150-Jahr-Jubiläum in einen grösseren Rahmen, gehörte die JGB in punkto Frauen offenbar zur Avantgarde: Die Bernerinnen gründeten ihren Verein zehn Jahre vor den Zürcherinnen, das Stimm- und Wahlrecht für Frauen trat bei der JGB 1972 in Kraft – nur ein Jahr nach der gesamtschweizerischen gesetzlichen Einführung, die für die Gemeinde als Verein jedoch nicht zwingend gewesen wäre. Assistenzrabbiner Michael Kohn hatte von den Rednern das letzte Wort und lobte die Kontinuität des Vereins von Jung und Alt: «Der Jüdische Frauenverein hat das geschafft, und das ist essentiell für die jüdische Tradition.» Nach einer langen, teils ermüdenden Salve jüdischer Witze vom deutschen Schauspieler Michael Trischan erhielten die Gäste mit einem Apéro riche die sinnliche Abrundung der Feier.