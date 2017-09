Eine erfreuliche Neuigkeit

EUROPÄISCHE AKTION

Die rechtsextreme Europäische Aktion (EA), mitbegründet von Schweizer Holocaust-Leugner Bernhard Schaub, hat sich aufgelöst. Nur die EA- Schriften sollen weiter im Internet aufgeschaltet bleiben.

«Das Überleben der europäischen Völker» hänge – «einzig und allein davon ab, ob wir in dieser Stunde der höchsten Gefahr die richtigen Entscheidungen treffen» würden, verkündet die neonazistische Europäische Aktion EA auf ihrer Homepage. Und so entschied die rechtsextreme Gruppe, deren Gründung einst massgeblich vom Schweizer Holocaust-Leugner Bernhard Schaub vorangetrieben wurde, bereits Mitte Juni «die Auflösung in ihrer operativen Form». Veröffentlicht hat die EA diesen Entscheid erst am Dienstag dieser Woche auf ihrer Homepage. In einer «schriftlichen Erklärung» schreibt EA-Exponent und NPD-Mitglied Rigolf Hennig, der Gedanke eines «Gegenentwurf zur Europäischen Union» lebe fort, auch in den Schriften Bernhard Schaubs.

Die EA verstand sich als europaweiter Zusammenschluss von Rechtsextremen, und wurde Anfang 2010 gegründet. Sie vertrat rassistische, antisemitische und nationalsozialistische Positionen. Mitbegründer Schaub war bereits seit einiger Zeit kaum noch als EA-Exponent aufgetreten. Den letzten medial wahrgenommenen Auftritt hatte er Mitte Februar in Dresden bei einer rechtsextremen Gedenkkundgebung für die Opfer alliierter Bombardierungen im Februar 1945. Der ehemalige Anthroposoph Schaub beklagte die Niederlage Nazideutschlands, aus rassistischen Gründen: «Alle, die zur weissen Menschengemeinschaft» gehörten, müssten einsehen, «dass sie den 2. Weltkrieg verloren» hätten. Schaub hat die Schweiz bereits vor einigen Jahren verlassen und lebt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, im Hinterland der Stadt Greifswald. [HS]