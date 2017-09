Ein wertloser Sieg?

KURDEN-DEKLARATION

27. September 2017

Masoud Barazani: Kurden stimmen «ja» zur Unabhängigkeit.

Masoud Barazani, der Führer der Kurden in Irak, erklärte am Dienstag, sein Volk habe «ja» gestimmt in dem Referendum zur Unabhängigkeit der Kurden, das in Opposition gegen den Willen der Regierung in Bagdad am Montag durchgeführt worden ist und die Nachbarstaaten ebenso wie deren amerikanischen Alliierten verärgert hat. Die Kurden herrschen seit dem Sturz Saddam Husseins 2003 in der von den USA angeführten Invasion über eine autonome Region in Irak. Das Referendum betrachten sie als einen «historischen Schritt» in ihrem Kampf um einen eigenen Staat, den sie seit einer Generation führen. Irak betrachtet das Referendum als verfassungswidrig, da es nicht nur innerhalb der kurdischen Region durchgeführt worden sei, sondern auch in umstrittenen Territorien, die die Kurden anderswo in Nord-Irak halten. Die USA, wichtige europäische Staaten und die Nachbarn Iran und Türkei hatten sich alle gegen die Durchführung eines Referendums ausgesprochen, das sie als «destabilisierend» in einer Zeit bezeichnen, da alle Seiten noch mit dem Kampf gegen die Militanten des «Islamischen Staat» (IS) beschäftigt sind. Barazani scheint dies allerdings nicht zu kümmern, forderte er doch in einer übe TV ausgestrahlten Erklärung die irakische Zentralregierung auf, einen «ernsthaften Dialog» zu beginnen. Bagdad hat aber bereits seine Opposition gegen die Idee ausgesprochen, und die Türkei stellt eine Blockade der Region in Aussicht. [TA]