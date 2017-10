Ein Werk des IS?

ANSCHLAG AUF HAMAS

30. Oktober 2017

Bericht des zweiten israelischen Fernsehens.

Ismael Haniyeh besuchte mit einer Delegation letzten Freitag den verletzten Hamas Sicherheitschef Tawfik Abu Naim in einem Spital in Gaza, nachdem dieser eine Explosion in seinem Auto überlebt hatte.

Der kürzliche Anschlagsversuch gegen Tawfik Abu Naim, den Kommandanten der Hamas-Sicherheitskräfte im Gazastreifen, war höchstwahrscheinlich das Werk des «Islamischen Staates» (IS). Das berichtete am Sonntag das Zweite Programm des israelischen Fernsehens. Abu Naim war am Freitag verwundet worden, als eine Bombe in seinem Fahrzeug explodierte. Zwei Tage zuvor hatte er dem Vernehmen nach einen drohenden Telefonanruf von eiem IS-Mitglied in Idlib empfangen. Der Anrufer verlangte, dass die Hamas zwei festgenommene IS-Angehörige auf freien Fuss setze und aufhöre, IS-Mitglieder im Gazastreifen zu verfolgen. Nach dem missglückten Anschlag machte ein Hamas-Sprecher in vagen Anspielungen Israel für den Zwischenfall verantwortlich, doch sprach er auch von «anderen Möglichkeiten». Der militärische Flügel der Hamas erklärte später das Flüchtlingslager Nusseirat, wo das Attentat stattfand, zur militärischen Sperrzone. [TA]