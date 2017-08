Ein weiterer Kronzeuge gegen Netanyahu?

ISRAEL

2. August 2017

Ehemaliger Stabschef verhandelt mit Staatsanwaltschaft.

Noch während Israels Nationalisten sich am Fasttag des Tischa Beaw über die Nachricht der historischen Rekordmenge von 1300 jüdischen Gläubigen freuten, die am Dienstag unter massivstem Polizeischutz auf den Tempelberg hinaufstiegen (Foto), platzte eine «Bombe» des 2. TV-Kanals, welche sofort wieder von dieser für Jerusalem erfreulichen, von Amman aber ärgerlichen Nachricht ablenkte: Offizielle des Staates sollen mit Ari Harow, dem ehemaligen Stabschef (2014-2015) von Premier Netanyahu über die Möglichkeit verhandeln, zu einem weiteren Kronzeugen der Anklage in den verschiedenen, unter anderem gegen Netanyahu laufenden Untersuchungen zu werden. Die Verhandlungen sollen sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden. Harows Name ist bereits in zwei Fällen genannt worden, die auch Netanyahu involvieren: Er dokumentierte Gespräche zwischen dem Premier und Arnon Mozes, dem Verleger von «Yediot Achronot» (Fall 2000), und er war auch Vorsitzender der Amerikanischen Freunde des Likuds, einer nicht-gewinnorientierten Organiation, die dem Vernehmen nach den Lohn von Odelia Karmon zahlte, die von Netanyahu angestellt war, als er israelischer Oppositionschef war (2006-2009). Darüber hinaus war Harow sehr nahe zu Netanyahu, als dieser Beziehungen zum Hollywooder Produzenten Arnon Milchan pflegte, der für das Ehepaar Netanyahu Luxusartikel für hunderttausende von Schekel gekauft haben soll (Fall 1000). Harow selber ist Gegenstand einer Untersuchung wegen möglicher Bestechung, Betrug, Vertrauensbruch, Geldwäscherei und anderer Vergehen dieser Art. Das könnte seine Bereitschaft fördern, als Kronzeuge der Anklage aufzutreten, um die ihm selber vielleicht drohende Strafe zu reduzieren. [JU]