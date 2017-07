Ein weiterer Emmy?

Die US-amerikanische Schauspielerin, Filmproduzentin und Comedian Julia Louis-Dreyfus ist für ihre Rolle in «Veep – Die Vizepräsidentin» als beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie bei den Emmy Awards nominiert worden – nachdem sie bereits im vergangenen Jahr Geschichte ge-

schrieben hat. Die 56-Jährige erhielt 2016 ihren fünften Emmy in Folge als beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie. «Veep» ist eine US-amerikanische Fernsehserie, in der es um die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten und ihrem Alltag geht. Seit der Erstausstrahlung im Jahr 2012 beim Sender HBO ist die Sendung ein Erfolg, im Mai dieses Jahres wurde die Serie um eine siebte Staffel verlängert. Die 69. Emmy-Verleihung in der Sparte Prime Time wird am 17. September im Microsoft Theater in Los Angeles stattfinden. Julia Louis-Dreyfus ist die Tochter des französisch-amerikanischen Milliardärs Gérard Louis-Dreyfus, der im vergangen Jahr verstorben ist. Julia Louis-Dreyfus brach 2016 bei ihrer Dankesrede an dem Emmy-Awards in Tränen aus, als sie an ihren Vater erinnerte. Sie begann ihre Karriere in der Comedy-Show «Saturday Night Live», und wurde vor allem durch die Sitcom «Seinfeld»- bekannt. VW