Ein verzweifelter Kampf gegen die Medien

Jacques Ungar, 20. Januar 2017

Die Spekulationen um den Korruptionsskandal um den israelischen Premier halten an – während das Rätselraten zunimmt, wettert Binyamin Netanyahu gegen Journalisten.



Binyamin Netanyahu, hier auf dem Weg zu einem Treffen seiner Partei am Dienstag, gerät immer mehr in Bedrängnis.

Seit Wochen schon wird in Israel wild spekuliert: Was hat wer wem wann und in welchem Wortlaut gesagt? Steckt Premier Netanyahu tatsächlich bis zum Hals in der Bredouille, weil er zusammen mit Arnon Mozez von «Yediot Achronot» ein «Päckchen» schnüren wollte, das im Endeffekt den politischen und medienmäs-sigen Einfluss von «Israel Hajom», dem Gratisblatt seines Mäzens Sheldon Adelson, auf das Geschehen in Israel zuliebe der unter Druck geratenen «Yediot Achronot» ganz wesentlich einschränken und gleichzeitig sicherstellen sollte, dass Netanyahu Premierminister bleiben würde, und zwar so lange wie ihm der Sinn danach steht (vgl. tachles 02/16)?

Fragen über Fragen, und die Verwirrung nimmt täglich zu – das Rätselraten der Massen hat diese Woche Avichai Mendelblit auf die Spitze getrieben, der Rechtsberater der Regierung, als er in seiner ersten öffentlichen Stellungnahme zu der von ihm lancierten Untersuchung des Korruptionsskandals das Ansinnen ablehnte, die Tonbandaufnahmen der Konversationen zwischen Netanyahu und Mozez freizugeben. Das könne, so begründete er seinen Entscheid, die polizeilichen Untersuchungen der Position des Regierungschefs stören.

Bedrückende Last der Verdächtigungen

Ein gewiss richtiger Entscheid, der allerdings die seit Wochen und Monaten schon auf jedes Wort der gezielten Indiskretion wie die Wachhunde lauernden Medienschaffenden in Israel enttäuscht haben musste. Einerseits verständlich, denn jede freigegebene Tonband-Minute würde zahllose Schlagzeilen, Karikaturen und Fotografien von Prominenten bewirken können. Die Zeitungen, Websites und TV-Reportagen des Landes wären auf lange Zeit hinaus so mit Sensationen voll gewesen, dass sie die meisten der wirklichen oder vermeintlichen Trouvaillen sowieso nie hätten publizieren können.

Andererseits, und das dürfte in diesem Falle den Ausschlag gegeben haben, kann es Mendelblit und seinem Untersuchungsteam egal sein, welche Prioritätenlisten die israelischen Medien und das Volk verwirklicht sehen möchten. Ihre Aufgaben sind nicht weniger verzwickt, müssen sie doch versuchen, wieder Ordnung und vor allem Ruhe in einem System von Beziehungen und Intrigen herzustellen. Was lässt sich denn noch machen, wenn nicht nur die unteren Chargen der Hierarchie krank darniederliegen, sondern vielleicht sogar die obersten Repräsentanten des Staates vom Virus des Unlauteren, Betrügerischen und Lügenhaften befallen sind? Wir können an dieser Stelle das Wort «vielleicht» nicht stark genug unterstreichen, denn noch ist nichts bewiesen, obwohl die Last der Verdächtigungen mit dem Erscheinen jeder Tageszeitung und der Ausstrahlung jedes TV-Magazins erdrückender zu werden droht.

Attacke gegen die Medien

Für Nicht-Israeli scheint es fast unmöglich, die Zusammenhänge richtig zu gewichten und die sich aufdrängenden Schlussfolgerungen zu ziehen. Beschränkte die parlamentarische Opposition unter Führung von Isaac Herzog (Zionistische Union) sich anfänglich darauf, von Premier Netanyahu den Rücktritt vom Amt des Kommunikationsministers zu fordern, ging diese Woche die frühere Aussenministerin Tzippi Livni einen Schritt weiter und meinte, Netanyahu sei als Regierungschef nicht mehr tragbar.

Als Reaktion auf die, wie er schrieb, «pathetischen Attacken» des Regierungschefs gegen die Medien fasste Yossi Verter («Haaretz») das Stimmungsbild und die Hintergründe des munter expandierenden Skandals in einer Analyse im Ton zynisch, inhaltlich aber wahrscheinlich treffend zusammen:

«Premier Netanyahu hat recht; die Teile des Dialogs zwischen ihm und dem Yediot-Verleger Arnon Mozes, die jeden Abend in der Guy Peleg Show des TV-Kanals 2 ausgestrahlt werden, sind gefiltert und sorgfältig ausgewählt, entweder durch die Person, die sie verbreitet hat oder durch den Berichterstatter. So ist es nun mal, so funktioniert der Journalismus. Die Öffentlichkeit hat das Recht, die Tonbandaufnahmen zur Gänze zu hören, aber erst nach Beendigung der Untersuchung. Es ist zweifelhaft, ob der legale/politische Status des Premierministers sich verbessern wird, wenn das ganze Bild erst einmal klar ist. Seine Attacken gegen die Medien an der Sitzung der Likudfraktion vom Montag (‹eine unglaubliche, orchestrierte Medienkampagne›, ‹es handelt sich nicht um ein journalistisches Urteil, sondern um einen Wunsch der Enthauptung› und so weiter) waren eher erbärmlich. Er war der Redner, er ist der Verdächtigte, er initiierte die Aufnahmen, sein loyaler Vertrauter fertigte sie an, der Generalstaatsanwalt war es, der sich für eine strafrechtliche Untersuchung entschied – und den Medien wird der Vorwurf gemacht. Als die gleichen Medien die Korruptionsfälle aufdeckten und behandelten, die Ariel Sharon betrafen, und als sie über die Fälle berichteten, die Ehud Olmert betrafen, gab es keinen grös-seren Advokaten der Medien und Anführer als der Bürger/Finanzminister/Oppositionsführer Netanyahu.

Und schaut doch, wer sich über Enthauptungen beklagt, wenn nicht der Haupt-Scharfrichter und Dezimator der israelischen Medien. Das ist der Kerl, der uns das grösste und teuerste politische Geschenk bescherte – die Propagandazeitung ‹Israel Hajom› mit ihrem katastrophalen Einfluss auf den Medienmarkt; der Mann, der einen wahnsinnigen Weltkrieg gegen die öffentliche Rundfunkgesellschaft führt, der Mann, der versuchte, TV-Kanal 10 zu schliessen; der Mann, der Journalisten beleidigt und gegen sie hetzt; der Mann, der, wie er selber zugab, seine Regierung auflöste und das Land in vorgezogene Wahlen hetzte, um zu verhindern, dass der seinem Herzen am nächsten stehenden Zeitung Schaden zugefügt würde (...). Auf seiner Facebook-Seite gestand Netanyahu ein, einer der Gründe für die Auflösung seiner Regierung im Dezember 2014 sei seine Sorge um das Schicksal seines Gratisblatts und sein Wunsch, sich an seinen Koalitionspartnern zu rächen – Tzippi Livni, Yair Lapid und Avigdor Lieberman – die das sogenannte Israel-Hajom-Gesetz unterstützt hatten, das die Zeitung gezwungen hätte, auf die unentgeltliche Verteilung zu verzichten. Das wird wahrscheinlich Bestandteil seiner Verteidigungsstrategie sein (...).»

Wie in einem schlechten Film

So weit der Auszug aus Yossi Verters bissiger Analyse. Offiziell, das heisst bis zum Ende der polizeilichen Untersuchungen und dem Beschluss, ob Netanyahu der Prozess zu machen sei oder nicht, bleibt alles spekulativ. Parallel zur erforderlichen juristischen Korrektheit entsteht aber im Volk der Wunsch nach einer immer drängenderen Antwort auf die Frage, ob die Israeli in einem schlechten Film sitzen oder ob ihr Land irreversibel auf dem Weg zur Bananenrepublik ist. Sollte Polizeichef Ronnie Alsheich recht haben mit seiner Prognose, dürften wir schon in wenigen Wochen die Wahrheit kennen. Ob diese uns glücklicher oder zufriedener machen wird?