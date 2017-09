Ein Verhör folgt auf das andere

ISRAEL

Milliardär Milchan unter Warnung in London befragt.

In der Kette der israelischen Korruptionsuntersuchungen folgt offensichtlich ein Verhör auf das andere. Arnon Milchan, der Hollywood-Filmproduzent und Milliardär (und enge Freund von Premierminister Netanyahu) ist, wie die israelische Presse am Mittwoch in grosser Aufmachung meldete, letzte Woche in den Räumlichkeiten der israelischen Botschaft in London von eigens herbeigereisten israelischen Polizeibeamten erstmals unter Warnung, will heissen als potentiell Verdächtigter, verhört worden. Zur Debatte stand der Verdacht, er habe Netanyahu bestochen. Im Dezember 2016 hat Milchan nach eigenen Angaben in Israel Fragen der Polizei beantwortet und dabei bestätigt, den Netanyahus seit Jahre teure Geschenke gemacht zu haben, und zwar auf deren Ersuchen. Dass er jetzt als potentiell Verdächtigter verhört wurde, hängt offenbar damit zusammen, dass er Netanyahu wiederholt um Hilfe bei seinen Geschäftsinteressen in Israel und der ganzen Welt ersucht haben soll. In einer Reaktion winkte das Büro des israelischen Premiers ab und beschränkte sich auf die sattsam bekannte Erklärung, es werde nichts sein, weil nichts gewesen sei. Abwarten und Tee trinken (oder teuren Champagner...). [JU]