Ein- und Auswanderung

ISRAEL

16. August 2017

Mehr Israeli haben Israel verlassen, weniger sind gekommen.

Nachdem die Zahl der aus Israel auswandernden Bürger seit Jahren rückläufig war, kehrte der Trend im Jahr 2015 wieder um. Zum ersten Mal seit 2009 haben laut Angaben des Statistischen Zentralbüros (CBS) mehr Israeli das Land verlassen, als Landesbürger wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind. 16700 Israeli, vorwiegend Familien, haben im Berichtsjahr das Land verlassen im Bestreben, sich im Ausland eine langfristige Bleibe zu schaffen. Die Zahl der Rückkehrer – sie haben mindestens ein Jahr im Ausland gelebt – beschränkte sich laut CBS dagegen auf 8500. Diese Zahl der Rückkehrer ist die niedrigste seit 12 Jahren. «Haaretz» fügt hinzu, dass es sich bei 95 Prozent der Emigranten um Juden handelt. Über die Hälfte von ihnen kamen ausserhalb Israels zur Welt und immigrierten aus Europa (64 p c), oder Amerika und Australien (25 pc). 11 Prozent der Einwanderer kamen aus afrikanischen und asiatischen Staaten nach Israel. Das CBS weist ferner darauf hin, dass von der Staatsgründung 1948 bis 2015 rund 720000 Israeli das Land verlassen haben und nie mehr zurückgekehrt sind. Nach Angaben der Statistiker leben heute schätzungsweise zwischen 557000 und 593000 Israeli irgendwo im Ausland. Nicht eingeschlossen in diesen Zahlen sind die Kinder, die israelischen Eltern im Ausland geboren worden sind. TA