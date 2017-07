Ein Stück weit unersetzbar

INTERVIEW

Yves Kugelmann, 21. Juli 2017

Yvonne Domhardt hat über Jahrzehnte die Bibliothek der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich aufgebaut und zu einem Anlaufzentrum für das jüdische Buch gemacht – nun hat sie die Institution verlassen.



tachles: Welche grosse Linie haben Sie mit der Bibliothek der Israelitischen Cultusgemeinde (ICZ) verfolgt?

Yvonne Domhardt: Sie ist eine Bibliothek rund ums Judentum – jüdische Literatur, verfasst von jüdischen Autorinnen und Autoren, hauptsächlich in deutscher Sprache, bildet den Schwerpunkt. Aber es gibt auch ein gros-ses Segment an Hebraica und Iwrit-Belletristik, die wir hebräischen Muttersprachlern als meines Wissens einzige Bibliothek der Schweiz anbieten.

Was macht die ICZ-Bibliothek speziell?

Einerseits die Breslauer Sammlung, andererseits die Kombination von wissenschaftlichen Werken und Belletristik in unterschiedlichen Sprachen. Seit 25 Jahren legen wir grossen Wert auf diese Ausrichtung der Bibliothek. Die von uns gesammelten und in sehr breitem Spektrum zur Verfügung gestellten Hebraica und Judaica gibt es so auch nicht in irgendeiner anderen Schweizer Bibliothek mit grossem Bestand. Wir konzentrieren uns als Gemeindebibliothek wie erwähnt auf die Literatur jüdischer Autoren zu den Themen Judentum, Israel, jüdische Gesetze, jüdische Religion, Israel als Land, Idee oder philosophisches Konstrukt und vieles andere mehr. Eine ähnliche Ausrichtung gibt es im deutschsprachigen Raum meines Wissens allenfalls noch in Berlin. Aber das Markante an unserer 1939 kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gegründeten Bibliothek ist, dass sie nie zerstört, geschlossen oder verbrannt wurde – das macht sie zu einer historisch speziellen jüdischen Bibliothek.

Wie gross ist heute der Bestand?

Gegen 60 000 Medien – wir haben ja mittlerweile nebst den Büchern auch zahlreiche CDs und DVDs.

Die Breslauer Bibliothek ist nur zum Teil in Zürich, ein anderer Teil liegt in Genf, und es wird eine Zusammenführung diskutiert. Das ist aber eine rein wissenschaftliche Sammlung, oder nicht?

Sie ist schon etwas mehr als das. Es handelt sich dabei ja um die Sammlung des Rabbinerseminars zu Breslau, und den Bedürfnissen der Ausbildung entsprechend liegt das Hauptgewicht auf Talmudim, Midraschim, Thora-Ausgaben und anderen religiösen, auch exegetischen Werken. Wir haben etwa einen venezianischen Thora-Druck von 1568. Bekanntlich ist übrigens der Basler Teil schon 2006 nach Zürich gekommen.

Weshalb wurde die Sammlung überhaupt aufgeteilt?

Sie wurde schon 1938, als sie eigentlich zerstört werden sollte, zerstreut, wobei gut 10 000 Werke von den Nazis aufbewahrt und aus deren Interessen heraus an verschiedene Orte verbracht wurden. Hannah Arendt sorgte dann dafür, dass 5000 bis 6000 dieser Bücher in die Schweiz kamen. Sie machte dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund damals allerdings die Auflage, dass die Sammlung an einem einzigen Ort aufbewahrt werde, wobei sie sich Zürich vorstellte. Sie hatte durch ihre guten Beziehungen zu Oberrabbiner Zwi Taubes die ICZ-Bibliothek mehrmals besucht und war von ihr sehr angetan.

Die Bedeutung der ICZ-Bibliothek ist stark an die Breslauer Sammlung gebunden. Daher vermutlich das Anliegen, alle Werke nach Zürich zu holen?

Ja, das ist sicher richtig.

Noch vor ein paar Jahren stand die ICZ-Bibliothek aus finanziellen Gründen auf der Kippe. Wie haben Sie die Krise damals empfunden?

Das war sehr, sehr schwierig. Natürlich wird überall im kulturellen Bereich der Rotstift angesetzt, aber die Einzigartigkeit des Gesamtbestands und der Status als Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung machten es schwer zu verstehen, dass die Bibliothek gespalten und allenfalls der wissenschaftliche Teil an eine grosse Bibliothek abgegeben werden sollte. Ich war dementsprechend als Verantwortliche für die Bibliothek sehr irritiert, und für mich grenzte es an ein kleines Wunder, dass der Verein für jüdische Kultur und Wissenschaft sich dem stellte und dafür sorgte, dass die Bibliothek erhalten blieb.

Gilt das auch für die Zukunft?

Ich bin aufgrund der Erfahrungen von 2013 sehr zuversichtlich. Der Verein ist nicht nur finanziell, sondern auch ideell sehr wohlwollend. Und ich würde mir wünschen, dass die enge und gute Kooperation zwischen Bibliotheksleitung und Verein auch weiter bestehen wird, das ist wichtig.

Wie hat sich das Verhalten der Nutzenden über die Jahre geändert?

Vor 25 Jahren haben wir noch etwa 500 Bände zu Themen rund ums Judentum einkaufen können, heute gehen wir gut und gerne vom Doppelten aus. Es wird mehr produziert, es gibt mehr Arten von Medien, und dies reflektiert auch ein verändertes, ein differenzierteres Konsumverhalten. Aber viele Leute wollen auch heutzutage Bücher doch lieber besitzen statt sie auszuleihen.

Und wie sieht die Nutzung der Bibliothek heute aus?

Sie ist vielfältiger, weil sich die Leute mehr und mehr spezialisieren, vor allem junge Studierende, die hoch spezifische Themen auswählen und bearbeiten.

Mit Ihnen wird die ICZ eine der wenigen Expertinnen zu ihrem Bibliotheksbestand verlieren.

Ja und nein – niemand ist unersetzlich, aber ein Stück weit stimmt es schon. Ich hatte ja die Möglichkeit, sehr lange am Ort zu bleiben, ein Vierteljahrhundert lang. Das heisst auch, dass ich mir über diese Zeit Wissen erwerben konnte.

Was eben einen wesentlichen Wert mit einschliesst, nämlich über die Bücher Auskunft geben zu können ...

Die Beratung, wie ich sie machen konnte, ist sicher personenabhängig, aber meine Arbeitskollegin Kerstin Paul tut das aus einem anderen Wissen und Radius heraus auch. Wir sind beide wissenschaftliche Bibliothekarinnen mit einem Abschluss in jüdischen Studien – eine relativ seltene Kombination, die mich übrigens auch befähigt hat, in diesen 25 Jahren relativ viel zu publizieren. Das Wissen wird also nicht einfach verloren gehen.

Heute sind die Absolventen jüdischer Studien grösstenteils nicht jüdisch, wie Sie auch. Das Wissen über das Judentum wird eigentlich nicht mehr durch die Juden selbst erforscht.

Richtig, aber das war auch früher schon so, als ich in den 1980er-Jahren in Freiburg im Breisgau studierte. Zu jener Zeit gab es kaum jemanden, der das Fach dort abschloss oder darin sogar noch dissertiert hätte. Jüdische Kolleginnen hatte ich damals eine oder zwei, die aber nicht abschlossen. Es gab und gibt zwischen 80 und 90 Prozent nicht jüdische Studierende in diesem Fach, die dies aus ganz unterschiedlichen Motiven studieren. Anders ist das Verhältnis heute, aber bei den Professuren für jüdische Studien in der Schweiz, da sind die jüdischen Vertreter weit in der Überzahl. Da ist das Verhältnis umgekehrt, und das ist gut so. Zu meiner Studienzeit war das auch noch anders.

Es gibt auf eine gewisse Art eine «Theologisierung» des Judentums, was auch einen Wandel in der Literatur nach sich zieht. Früher kam Literatur über das Judentum meist aus jüdischer Quelle, heute gibt es oft eine eher christlich sozialisierte Sicht.

Ich würde bezüglich dem christlichen Blick sogar einen Schritt weitergehen und sagen: Angesichts der Tatsache, dass es so viele konfessionslose Menschen gibt, mich eingeschlossen, ist dieser konfessionslose Blick fast noch stärker verbreitet als der genuin christliche. Durch die Auseinandersetzung etwa mit dem Judentum hinterfragt man oft den eigenen Glauben. Oder man ist direkt in einem konfessionslosen Umfeld aufgewachsen, interessiert sich aber generell für alle Religionen und sucht sich aus, was einem – wissenschaftlich gesehen – am nächsten ist.

Auch bei Ihnen war ja das Forschungs-objekt «das jüdische Buch» immer ein wissenschaftliches Thema und Interesse. Wird Ihnen dies – oder etwas anderes im Zusammen-hang mit der ICZ-Bibliothek – nach Ihrem Austritt fehlen?

Fehlen wird mir natürlich die Bibliothek als solche, aber auch das Umfeld und das Team. Ich habe sehr gerne hier gearbeitet, es gab immer eine hervorragende Atmosphäre. Deshalb bin ich doch auch so lange geblieben. Ich habe die ICZ-Bibliothek gerne verwaltet und habe Freude daran gehabt. 