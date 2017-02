BASEL

Valerie Wendenburg, 24. Februar 2017

Am Montag hat Edi Pestalozzi, Präsident der Evangelischen Allianz Basel (vgl. auch Foto der Woche), am runden Tisch der Religionen beider Basel ein Statement zur Resolution der UNESCO vom Oktober 2016 vorgetragen. In der Resolution wird der Tempelberg in Jerusalem einseitig als islamisches Kulturerbe beansprucht (tachles berichtete). Die Frage, weshalb diese Angelegenheit für den tunden Tisch der Religionen in Basel wichtig sei, beantwortet Pestalozzi wie folgt: «In Basel ruft der Staat uns Vertreterinnen und Vertreter der Religionen an einen Tisch; das heisst der Staat erteilt uns Vertreterinnen und Vertretern der Religionen Spielregeln für unser Zusammenleben. In der UNESCO-Resolution zu Jerusalem geschieht das Umgekehrte: Eine internationale, überstaatliche Institution verfasst einen Text, der Wissenschaft und geschichtliche Fakten geringachtet und gegen den gegenseitigen Respekt unter den betroffenen Religionen verstösst.» Weiter heisst es, dass der Sachverhalt der Resolution und deren Unrecht dem runden Tisch der Religionen Anlass zu diesem Statement gegeben habe und Gelegenheit biete, sich an den eigenen Umgang untereinander in gegenseitigem Respekt zu erinnern. Aufgabe der UNESCO sei es, Weltkulturerbe zu schützen. In der Resolution von 2016 aber stünden die jüdischen Ortsbezeichnungen für Tempelberg und Klagemauer nicht geschrieben, was einer Geschichts- und Identitätsberaubung gleichkomme.