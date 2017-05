Ein spezieller Guinessrekord

ISRAEL

Moshe Gilad, 31. Mai 2017

Der US-amerikanische Zahnarzt Dustin Pfundheller hat mit Israel nun jeden Staat der Welt besucht – kein leichtes Unterfangen, wie seine Geschichte zeigt.



Der israelische Inland-Geheimdienst Shabak machte diese Woche dem amerikanischen Zahnarzt Dustin Pfundheller ein Geburtstagsgeschenk ganz besonderer Art, indem er ihm nach vielen Zurückweisungen endlich die Erlaubnis erteilte, nach Israel einzureisen. Im Verlauf der Geschichte verdiente Pfundheller sich einen Platz im Guiness-Buch der Rekorde als die jüngste Person, die jeden Staat der Welt besucht hat.

Am vergangenen Sonntag traf der Zahnarzt in Israel ein, und am Montag feierte er sein Wiegenfest. Seit Monaten schon hatte Pfundheller vergeblich versucht, ein israelisches Touristenvisum zu bekommen. Er wendete sich in seiner Sache sogar an den Obersten israelischen Gerichtshof, doch sein Fall löste sich sozusagen von selbst, als der Shabak die Opposition gegen eine Einreise des Amerikaners aufgab. In den letzten drei Jahren hatte Pfundheller 236 Staaten oder Territorien besucht im Bestreben, sich seinen Platz im Guiness-Buch zu sichern, und von den Medien in den USA und anderswo beachtet zu werden.

Der Zahnarzt versuchte zum ersten Mal im Oktober letzten Jahres, nach Israel einzureisen. Damals wurde er aber am Internationalen Flughafen Ben Gurion aufgehalten und durfte aus Gründen, die ihm vorenthalten wurden, das Land nicht betreten. Damals meinte er, dass es damit zu tun habe, dass sich unter den Visastempel in seinem Reisepass solche von Iran und einer gewissen Anzahl arabischer Staaten befanden. Vor drei Monaten versuchte Pfundheller, auf dem Landweg von Jordanien her kommend nach Israel zu gelangen. Er meldete sich sogar zu einer Dentalkonferenz in Tel Aviv an, doch das kam nicht gut an bei den israelischen Grenzkontrollbeamten. Sie drohten ihm damit, ihm ein Israel-Einreiseverbot für zehn Jahre zu verpassen. Nach seiner jetzigen Einreise nach Israel hat Pfundheller sich eine ganze Reihe von Guinessrekorden verdient. Das betrifft nicht nur seine Besuche in allen Staaten der Welt sondern auch die Anzahl der Länder, in denen er Patienten behandelt hat. Während all seiner Reisen hat der in Singapur wohnhafte Zahnarzt auf freiwilliger Basis geholfen, das Gesundheitswesen unter den Armen zu fördern. Nach Angaben seines Anwalts Michael Decker war er an vielen Orten auch als Arzt-Assistent tätig. 