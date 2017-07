Ein Schandfleck namens UNESCO

STANDPUNKT

Jacques Ungar, 14. Juli 2017

Die jüngste UNESCO-Abstimmung über Hebron vom vergangenen Freitag sei in verschiedener Hinsicht «tragisch» und stelle einen «Affront gegen die Geschichte» dar. Die USA würden als Folge der Verabschiedung dieser antiisraelischen Resolution ihre Beziehungen zu dieser Weltorganisation einer Prüfung unterziehen.

Mit diesen unmissverständlichen Worten reagierte Nikki Haley, die amerikanische Uno-Botschafterin, auf die zweite antiisraelische Resolution, welche die Uno-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur innert weniger als einer Woche verabschiedet hat. Demnach sei das Patriarchengrab in Hebron eine «sich in Gefahr befindliche» Stätte des palästinensischen Erbes. Das Patriarchengrab, in dem notabene die Stammväter Abraham, Isaak und Jakob begraben liegen, zusammen mit den Stammmüttern Sara, Rivka und Lea. Sollte jemand Zweifel an der ethnischen Zugehörigkeit dieser Personen hegen, sei ihm oder ihr ins Ohr geflüstert: Sie sind allesamt jüdischer Abstammung, und der von Stammvater Abraham getätigte Kauf des Patriarchengrabes von Hebron ist in der Bibel verbrieft. Nimmt man den in Uno-Organisationen seit Jahrzehnten unverändert dominierenden antiisraelischen und antijüdischen Geist zum Massstab aller Dinge, will diese Feststellung allerdings wenig besagen. Im Gegenteil: Sollte die UNESCO bei nächster Gelegenheit auf der Suche nach einem Thema für einen weiteren antijüdischen Kreuzzug in Verlegenheit geraten, wäre es doch ein Leichtes, die Bibel zum palästinensischen Dokument zu «taufen» und die genannten Stammväter und -mütter zu palästinensischen Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürgern zu machen. Greifen die UNESCO-Gewaltigen dann noch zum kläglichen Trick, im Gegensatz zu sonstigen Gepflogenheiten eine antijüdische Resolution vermittels geheimer Abstimmung durchzupeitschen, dann wäre alles bestens im Sinne der Palästinenser gebongt.

So gut Nikki Haleys Worte in israelischen und jüdischen Ohren klingen mögen, so befremdlich erscheint es, dass die amerikanische Botschafterin sich nach und nach als exklusive internationale Stimme zu Gunsten Israels etabliert. Nicht die Tatsache befremdet, dass Haley sich für Israel einsetzt, aber sehr wohl die Tatsache, dass Nationen mit einer oft jahrtausende alten jüdisch-christlichen Kultursymbiose sich aus politischem Opportunismus für diesen makabren Mummenschanz hergeben und Haleys Stimme in internationalen Foren allmählich zum Solopart verkümmern lassen.

Andere Mittel als die ständigen, sich immer mehr an den Realitäten abschleifenden diplomatischen Proteste müssen her, um die Damen und Herren in ihren Uno-Zentren in New York, Paris oder Genf wachzurütteln. Israel ist zugegebenermassen auf internationale Kontakte politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Natur angewiesen – doch nicht um jeden Preis!

Länder, die solch hahnebüchenen Quatsch wie die UNESCO-Resolutionen zu Hebron oder zu Jerusalem befürworten oder sich auch nur der Stimme enthalten, sind der Beziehungen zu Israel gar nicht würdig. Wenn die Regierung Netanyahu auch nur ein Minimum an internationaler Selbstachtung besitzt, sollten die Beziehungen zu diplomatischen Speichelleckern in der UNESCO, der Uno und ganz zu schweigen vom unmenschlichen Menschenrechtsrat, abgebrochen werden, und zwar ohne Rücksicht auf eigene Verluste, und nicht nur als kurzfristige Formalität, um dem eigenen moralischen Wohlbefinden Genüge zu tun. Netanyahus Streben nach Osteuropa, Skandinavien und Afrika in Ehren, doch wenn die betreffenden Staaten nicht genügend Zivilcourage aufbringen, um das Geschehen in der UNESCO als das zu titulieren, was es ist – eine ausgekochte Schweinerei –, dann haben sie nichts verloren in Jerusalem. Die doppelte Moral muss ihr Ende finden, wenn schon nicht seitens der pathetischen Uno-Jasager, dann wenigstens in Israel und dem jüdischen Volk. Die klägliche internationale Opportunität gehört angeprangert und boykottiert. Auf kultureller, politischer und wirtschaftlicher Ebene, und zwar ohne Wenn und Aber. Oder wollen wir uns langfristig ins eigene Fleisch schneiden? Dann schon lieber die lächerlichen UNESCO-Resolutionen dorthin befördern, wo sie zusammen mit ihren geistigen Vätern gehören: Auf den Misthaufen der Gegenwartsgeschichte.

PS: Dieser Kommentar wurde am Fasttag des 17. Tamus verfasst, an dem jüdische Gemeinden in aller Welt seit Jahrtausenden des Beginns der Zerstörung des Tempels zu Jerusalem gedenken. Würde es nach der UNESCO gehen, müssten wir uns möglichst rasch nach einem neuen Konzept umsehen, hat die Uno-Bildungs- und -Kulturorganisation (sic!) doch bestimmt, dass wir Juden mit der Jerusalemer Westmauer rein gar nichts am Hut haben.

Jacques Ungar ist Leiter des Nahostbüros von tachles in Jerusalem.