Ein schädliches Gesetz

Gerade war ich noch der Meinung, das Nationalstaatsgesetz sei zu den Akten und in die hinterste Ecke des Knessetarchivs gelegt worden. Doch es tauchte wieder auf und geniesst offensichtlich die Unterstützung der Regierung.Diese Vorlage ist unnütz und schädlich.

Abstrahieren wir von der selbstgerechten Begründung, die besagt, dass es sich nur um eine Verlautbarung handle, die die Araber Israels nicht diskriminiere. Wer braucht diese Verlautbarung überhaupt? Die Flagge Israels­ ist die zionistische Flagge, und die israelische Hymne ist die Hatikwa; Hebräisch ist die vorherrschende, in Israel gesprochene Sprache, und das von der Knesset vor Jahren verabschiedete Rückkehrergesetz wird täglich in die Tat umgesetzt. Es besteht keine Notwendigkeit für eine Deklaration, die bekräftigt, dass das jüdische Volk in Israel sein Recht auf die nationale Selbstbestimmung ausübt und dass Israel der Aufgabe verpflichtet bleibt, ein Hafen zu sein für alle Juden, die einen solchen Hafen suchen. Alle Bürger Israels, Juden wie Araber, wie auch der Rest der Welt, sind sich dessen sehr wohl bewusst. Jede «Verlautbarung» in der Sache ist überflüssig.

Das Problem ist aber schlimmer. Diese Vorlage zum Gesetz zu erheben, riecht nach völliger Ab-wesenheit von Gefühlen und Empathie für unsere arabischen Mitbürger.

Israel-Araber machen über ein Fünftel von Israels Bürgern aus. Eine Minderheit, die den Anspruch hat auf volle Gleichstellung punkto Rechten und Möglichkeiten. Obwohl in Israel in 69 Jahren grosse Fortschritte erzielt worden sind, liegt noch ein langer Weg vor uns bis zum Erreichen dieses Ziels. Das ist nicht nur für die Israel-Araber von äusserster Wichtigkeit, sondern auch für die jüdischen Bürger des Staates. Erreichen wir diese Ziel nicht, bleiben viele arabische Bürger Israels mit einem Gefühl der Entfremdung, wenn nicht gar der Feindseligkeit gegen Israel zurück. So gesehen ist die Vorlage des Nationenstaats-Gesetzes ein Schritt in die falsche Richtung.

Die Verfügung der Vorlage, wonach die hebräische Sprache die einzige offizielle Sprache des Staates Israel sei, weicht ab vom langjährigen, wenn auch ungeschriebenen Verständnis, wo-nach Hebräisch und Arabisch beides offizielle Sprachen des Staates sind. Dieses Ziel ist nie voll in die Tat umgesetzt worden, doch wir hatten es vermutlich stets vor unseren Augen. Das galt wenigstens bis zur Publikation dieser Vorlage, welche der arabischen Sprache einen «Sonder-status» zuteilt.

Kanada, wo die Mehrheit Englisch spricht, ist ein Modell dafür, wie dem Französischen die Gleichberechtigung gewährt wird. Diese Sprache wird dort von einer Minderheit gesprochen, die, wie in Israel die Araber, ein Fünftel der kanadischen Gesamtbevölkerung darstellt. Kanadische Minister und Staatsangestellte sprechen heute beide Sprachen fliessend.

Den Befürwortern des Nationenstaats-Gesetzes, die sich als Jünger Zeev Jabotinskys betrachten, empfehle ich, seine Meinung zum Thema nachzulesen. Im letzten Buch, das er schrieb, «The War and the Jew» (1940), sieht er die Zukunft des jüdischen Staats wie folgt:

«Die hebräische und die arabische Sprache sollen Gleichberechtigung und gleiche legale Gültigkeit geniessen (...). Sowohl Hebräisch als auch Arabisch sollen mit gleichen gesetzlichen Konsequenzen im Parlament, in Gerichten und Schulen gebraucht werden (...). Alle staatlichen Büros sollen jedem Gesuchsteller, mündlich oder schriftlich, in der Sprache seines Gesuchs antworten (...).»

Die Verwirklichung von Jabotinskys Grund­sätzen bedingt einen wesentlich verbesserten Arabisch­‑Unterricht an jüdischen Schulen Israels. Seit Jahren spricht man schon davon, doch ist da nur wenig Fortschritt erzielt worden. Jetzt ist es an der Zeit.

Das Nationalstaatsgesetz ist ein Schritt in die falsche Richtung. Ohne sie würde es uns besser gehen.

Moshe Arens, ein Mitglied des Likud, ist ehemaliger israelischer Verteidigungsminister.