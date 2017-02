Ein Oscar?

In der Kategorie bester Dokumentarfilm wurde der von Julie Goldman produzierte Film «Life Animated» für die Ordensverleihung kommenden Sonntag nominiert. Die Dokumentation entstand in Zusammenarbeit mit Roger Ross Williams, Direktor und Co-Produzent des Films. 2009 gründete Goldman in Brooklyn die Produktionsfirma Motto Pictures, welche seither zahlreiche Dokumentarfilme produziert hat, die verschiedenste Auszeichnungen erhielten und bereits mehrmals für die Emmy Awards nominiert wurden. Der bei den Academy Awards für den Oscar als bester Dokumentarfilm nominierte Streifen «Life Animated» basiert auf dem gleichnamigen Bestseller des Journalisten Ron Suskind aus dem Jahre 2014. Erzählt wird die Geschichte seines Sohnes, Owen Suskind, der in seinem dritten Lebensjahr plötzlich verstummte und dessen Leben ab diesem Zeitpunkt vom Autismus geprägt ist. Trotz seiner Unfähigkeit, sich auszudrücken, seine Gefühle, Wünsche oder Gedanken zu formulieren, entdeckt Owen einen Weg, mit seiner Familie und der Aussenwelt zu kommunizieren: So ist es ihm über seine Liebe zu animierten Disney-Filmen möglich, die Welt mit Hilfe der erzählten Geschichten zu verstehen und seine eigene Identität zu erfassen.