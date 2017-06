Ein notwendiger Blick zurück

BERLIN

Gundula Madeleine Tegtmeyer , 16. Juni 2017

Der Berliner Zoo stellt sich erstmals umfassend seiner NS-Vergangenheit – Einblicke in das dunkelste Kapitel des ältesten Zoos Deutschlands.



Nach Jahrzehnten des Schweigens hat der Berliner Zoo dem öffentlichem Druck nachgegeben und stellt sich nun umfassend seiner NS-Vergangenheit. Die Dauerausstellung «Blick in die Vergangenheit» rückt dabei die Verbrechen an den Juden in den Mittelpunkt.

1844 gegründet, ist der Zoo Berlin der älteste Zoo Deutschlands und der neuntälteste der Welt. Schon König Friedrich Wilhelm III. von Preussen hatte eine ausgeprägte Leidenschaft für exotische Tiere. Als sein Sohn Wilhelm IV. 1840 den Thron bestieg, erbte er einen Privatzoo, für den er allerdings kein Interesse aufbrachte. Auf Betreiben und gutes Zureden von Martin Hinrich Lichtenstein, dem Naturforscher Alexander von Humboldt und Landschaftsarchitekt Peter Joseph Lenné schenkte Wilhelm IV. seine im Tiergarten gelegene Fasanerie und die auf der Pfaueninsel gehaltenen Tiere der Berliner Bevölkerung. 1845 wurde der Zoo Aktienverein, was er bis heute ist und sich weitestgehend in privater Hand befindet.

Entfacht hatte sich die Kritik am Zoo im Um-gang mit der eigenen Vergangenheit an der Person Lutz Heck, einem strammen Nationalsozialisten und Zoodirektor von 1932 bis 1945. Zu seinem Andenken steht eine Bronzebüste im Berliner- Zoo.

Die Petitions Initiatoren forderten die Entfernung der Büste, fanden allerdings nur 300 Unterzeichner. Damit verlief die Aktion im Sande, die Zoo-Direktion aber war wachgerüttelt worden. Man sah ein, dass es höchste Zeit sei, sich seiner Vergangenheit öffentlich zu stellen. Zoo-Direktor Andreas Knieriem ging die längst überfällige Vergangenheitsaufarbeitung an und öffnete erstmalig das Archiv für den Berliner Historiker Clemens Maier-Wolthausen. Um die Unabhängigkeit der Inhalte zu gewährleisten, wurde ein wissenschaftlicher Beirat gebildet. Wolfgang Benz, deutscher Historiker der Zeitgeschichte und ehemaliger Leiter- des Zentrums für Antisemitismusforschung-, sowie weitere Kollegen standen Kurator Maier-Wolthausen beratend zur Seite.

Der Berliner Zoo und seine NS-Vergangenheit

Seit 1933 war Heck Fördermitglied der Schutz-staffel (SS) und seit 1937 Mitglied der NSDAP. Der Zoodirektor und Hermann Göring teilten ihre Leidenschaften- für die Grosswildjagd, Heck stand in engen freundschaftlichen Kontakt mit Adolf Hitlers getreuem Paladin. Auch Reichspropagandaminister Joseph Goebbels zählte zu den Gästen seines Hauses.

Anlässlich des «Führergeburtstages» erhielt Heck 1938 den Titel eines Professors verliehen. Diese Auszeichnung würdigte nicht nur seine erfolgreiche Zuchtarbeit von Wildpferd, Auerochse und Wisent, sondern auch seine «politisch einwandfreie Haltung». 1940 erweiterten sich Hecks Zuständigkeiten, er wurde zum obersten Leiter der NS-Naturschutzbehörde ernannt. Auf einer Fläche von 130 Quadratmetern führen grosse Wand-Leuchttafeln im Foyer des Antilopenhauses durch die 175 Jahre Geschichte des Berliner Zoos. Es findet sich Interessantes bis Kurioses.

Das Herzstück der Dauerausstellung ist die rote Ausstellungsfläche in der Mitte des Raumes. Dokumente, Schriftstücke und Fotografien be-legen die ideologische Nähe des Berliner Zoos zum Nazi-Regime und wie jüdische Aktionäre systematisch aus dem Unternehmen gedrängt wurden.

Unter Hecks Ägide wurden Juden gezwungen, ihre Anteile zu verkaufen, meist zu Spottpreisen. Für diese Vorgehensweise seien an dieser Stelle die schriftlich dokumentierten «Aktienverkäufe» zweier Berliner Jüdinnen exemplarisch genannt. Ein ergänzender Ausstellungstext zu dieser «Transaktion» erklärt den Besuchern, dass die Überschreibungen keinesfalls auf freiwilliger Basis, sondern vielmehr unter Ausübung von Druck auf die jüdischen Aktionäre abgewickelt worden waren.

Ausgestellt ist auch ein Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 8. November 1938. In dessen Folge beschloss der Zoo, zum Jahreswechsel keine Dauerkarten mehr an jüdische Besucher zu verkaufen. Ab 1939 wurde Juden der Zutritt zum Zoo gänzlich verboten. Das Archiv, aus dem Maier-Wolthausen schöpfen konnte, ist umfangreich, aber nicht mehr vollständig,- «es gibt Hinweise, dass Lutz Heck belastendes NS-Material vernichtet hat», räumt der Historiker Maier-Wolthausen im Interview ein.

Die Völkerschauen

Ein weiteres unrühmliches Zoo-Kapitel sind die sogenannten Völkerschauen, die herabwürdigende Zurschaustellung von Menschen aus fremden Kulturkreisen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts büssten zoologische Gärten als Publikumsmagneten stark ein. Neue Attraktionen mussten her. Es war die Geburtstunde der Völkerschauen. In Deutschland sind sie untrennbar mit dem Tierhändler Carl Hagenbeck verbunden. 1875 eröffnete der ehemalige Fisch-Händler und spätere Zoodirektor in Hamburg die erste «Menschenschau». Die Lappländerschau feierte grosse Erfolge und wanderte nach Berlin weiter. Das Zurschaustellen von Menschen aus anderen Kulturkreisen, vorzugsweise aus Afrika, spiegelt die Geisteshaltung jener Zeit wieder: Die «Herrenrasse»- des deutschen Kaiserreiches konnte seine «unzivilisierten» Untertanen aus seinen Kolonien begutachten. Der deutsche Mediziner und Zoologe Ernst Haeckel hatte mit seiner Evolutionstheorie eine vermeintlich wissenschaftliche- Grundlage für rassistisches Gedankengut geliefert – Theorien, die in das menschenverachtende Weltbild der Nazis passten und die sie in ihre Ideologie integrierten. «Auch Lutz Heck soll pseudorassistische Forschung betrieben haben», erzählt der Historiker Maier-Wolthausen. Und noch ein weiteres interessantes Detail berichtet der Kurator der Ausstellung: «Lutz Heck ist Verantwortlich für die Plünderung des Warschauer Zoos.»

1940 verboten die Nationalsozialisten die Völkerschauen, ihnen war der «enge Kontakt» der Deutschen zu den Wilden und Farbigen nicht geheuer. Der Berliner Zoo ist der erste Tiergarten Deutschlands, der sich mit seiner NS-Vergangenheit umfassend auseinandersetzt. Die Bronzebüste zu Ehren von Lutz Heck, Zoodirektor von 1932 bis 1945, wurde allerdings nicht entfernt, sondern am 7. Dezember 2015 um eine Tafel ergänzt. Auf ihr steht Folgendes zu lesen:

Büste von Dr. Lutz Heck (Heinz Spilker, 1978), Direktor des Zoologischen Gartens Berlin 1932–1945. Lutz Heck passte sich und den Zoolo-gischen Garten Berlin bereitwillig an den Nationalismus an. 1933 wurde er förderndes Mitglied der Schutzstaffel (SS), 1937 Mitglied der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Heck arbeitete für das nationalsozialistische Reichsforstamt. Während seiner Dienstzeit wurden im Zoologischen Garten Berlin ausländische Zwangsarbeiter ausgebeutet. 1945 entzog sich Heck einer Verhaftung durch Flucht.

Die Büste wurde 1984, ein Jahr nach Hecks Tod, aufgestellt. Auf die unter Hecks Ägide erzwungenen Verkäufe jüdischer Aktionäre sowie auf das Besuchsverbot des Zoos ab 1939 geht die Tafel nicht ein. «In Trauer und zur steten Mahnung» an die Diskriminierung, Entrechtung, Enteignung und Verfolgung der jüdischen Aktionäre erinnert eine andere Gedenktafel. Sie wurde im Jahr 2011 an der Aussenwand links neben der Eingangstür zum Foyer des Antilopenhauses angebracht, wo der Berliner Zoo sich seinem unrühmlichen Kapitel- öffentlich stellt. 

Monika Schmidt: «Die jüdischen Aktionäre des Zoologischen Gartens zu Berlin. Namen und Schicksale», Metropol-Verlag, Berlin 2014.