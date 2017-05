Ein Monat zu Ehren jüdischer Amerikaner

USA

1. Mai 2017

Präsident Donald Trump erklärt den Mai zu dem «Jewish American Heritage Month». Der Akt hat lediglich Symbolwert. Aber dieser ist nicht unbedeutend.

Als grosser Zerstörer des Systems Washington angetreten, hat Donald Trump über die ersten Hundert Tage seiner Präsidentschaft viele Schritte hin zu etablierten Bräuchen und Institutionen der amerikanischen Politik unternommen. Nun folgt er den Vorgängern George W. Bush und Barack Obama in einer Geste gegenüber jüdischen Amerikanern (https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/04/28/presidential-proclamation-jewish-american-heritage-month-2016).



Auch Trump hat den Monat Mai nun zu dem «Jewish American Heritage Month» (https://twitter.com/maggieNYT) deklariert. In der blumig formulierten Erklärung heisst es, im Mai zelebriere Amerika seine starke, jüdische Tradition. Diese gehe auf die Ankunft einer Handvoll holländischer Juden im Jahr 1654 zurück. Die Deklaration hebt die spirituelle Bedeutung der ethischen Forderung «Tikkun Olam» – Heilung der Welt –, aber auch ein zentrales Motiv jüdischer Einwanderung nach Nordamerika hervor: Die Suche nach Glaubensfreiheit und Zuflucht, politischer Freiheit und wirtschaftlichen Chancen.

Weiters lobt die Erklärung die wichtige Rolle von Juden in dem Kampf um Freiheit, Gleichheit und Menschenwürde im Lande hervor. Es folgen als Beispiele für jüdische Beiträge zu der Nation Prominente von dem legendären Admiral Hyman G. Rickover über Albert Einstein, Mel Brooks bis Elie Wiesel. Schliesslich erklärt Trump, er werde den Ehren-Monat gemeinsam mit der jüdischen Familie seiner Tochter Ivanka und ihres Gatten Jared Kushner begehen: «Wir anerkennen den von amerikanischen Juden so exzeptionell verkörperten Glauben und Optimismus, der Amerika wirklich zu einem `Goldenen Land´ hat werden lassen und werden dies nun mit angemessenen Programmen, Aktivitäten und Zeremonien beachten».

Die Erklärung tönt angesichts der Tatsache ironisch, dass jüdische Amerikaner seit 100 Tagen in vorderster Linie gegen die Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz Trumps demonstriert haben. Bemerkenswert ist aber, dass seine Regierung auch nach Rückhalt bei konservativeren Juden sucht. Dies stellt der «Forward» in einem aktuellen Beitrag dar (http://forward.com/news/national/370369/in-100-days-a-new-jewish-elite-rises-under-trump). Eine wichtige Rolle spielt dabei die orthodoxe Gruppe Agudath Israel.

Deren Vertreter haben das Weisse Haus besucht und sind dabei im März auch mit dem umstrittenen Terrorismus-Beraters Trump zusammengetroffen, Sebastian Gorka. Dieser kommt wegen mangelnden Sachkompetenz und faschistoider Vergangenheit in seinem Geburtsland Ungarn zunehmend unter Druck. Nach verschiedenen Meldungen steht Gorkas Abgang aus dem Weissen Haus unmittelbar bevor (http://www.washingtonexaminer.com/sebastian-gorka-to-accept-role-outside-white-house/article/2621719).

Auch dies erscheint als Bemühen Trumps – und wohl auch seines Beraters Kushner – die Präsidentschaft in ruhigere und konventionellere Bahnen zu bewegen. Trumps ultra-nationalistische Brandrede vom Samstagabend in Pennsylvania (https://www.nytimes.com/2017/04/29/us/politics/trump-rally-pennsylvania.html) signalisiert aber auch Entschlossenheit, an Hassreden und Hetze gegen «illegale Immigranten» festzuhalten. [AM]