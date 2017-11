Ein Meilenstein gegen Antisemitismus

LUZERN

Simon Erlanger, 3. November 2017

Jubiläums-Tagung am Institut für Jüdisch-Christliche Forschung der Universität Luzern zur «Dringlichkeitskonferenz gegen Antisemitismus»

Vor 70 Jahren fand im Urner Kurort Seelisberg die «Dringlichkeitskonferenz gegen Antisemitismus» statt. Zwei Jahre nach Ende der Schoah sollte der 1800 Jahre alten christlichen Judenfeindschaft ein Ende gemacht werden. Mit den zehn Seelisberger Thesen seien die Beziehungen zwischen Juden und Christen auf ein neues Fundament gestellt worden, so das Fazit einer Ende Oktober am Institut für Jüdisch-Christliche Forschung der Universität Luzern (IJCF) veranstalteten Jubiläumtstagung.

Die Wirkung von Seelisberg kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, lautete der allgemeine Tenor der Konferenz. Die 1947 verfassten Thesen stellten eine eigentlich Magna Charta der jüdischen Verständigung der letzten Jahrzehnte dar.

Eröffnet wurde die sehr gut besuchte Ta- gung durch Verena Lenzen, Vorsteherin des IJCF, in Anwesenheit von Herbert Winter, Prä- sident des Schweizerischen Israelitischen Ge- meindebundes, von Bischof Denis Theurillat von der Schweizer Bischofskonferenz und von Pfarrer Martin Hirzel von der Evangelisch-Jüdischen Gesprächskommission.

Jules Isaac im Blickpunkt

Verena Lenzen rief Leben und Wirken des französisch-jüdischen Historikers Jules Isaac in Erinnerung, der massgeblich zum Zustandekommen von «Seelisberg» beigetragen hat. Ohne ihn wäre das Seelisbeger Zusammentreffen von 65 prominenten Vertretern jüdischer und christlicher Organisationen aus 19 Ländern vom 30. Juli bis zum 5. August 1947 kaum zustande gekommen, Isaac wurde 1877 in Rennes in eine patriotische elsässisch-jüdische Familie geboren. Mit 14 Jahren wurde er Vollwaise und besuchte fortan als Internatsschüler ein militärisch geführtes Elite-Gymnasium bei Paris. Support findet er dabei beim fünf Jahre älteren späteren Schriftsteller Charles Péguy. Dieser fällt im Ersten Weltkrieg. Auch Isaac, mittlerweile Geschichtslehrer, wird in Verdun schwer verwundet. Diese Erfahrungen schlagen sich in den darauffolgenden Jahrzehnten in seiner Tätigkeit als Redaktor für Schulbücher für den Geschichtsunterricht nieder, in denen er die nationalistisch geprägte Färbung revidiert. Das zweite grosse Trauma im Leben Jules Isaacs ereignet sich 1943, als seine Familie von den Behörden von Vichy zuerst nach Drancy deportiert wird. Seine Frau und seine Tochter werden in Auschwitz ermordet. Isaac entkommt knapp. Seine Lebensaufgabe sieht er künftig in der Bekämpfung des Antisemitismus, dessen Ursache er im kirchlichen Antijudaismus identifiziert. Die Grundlage zur Überwindung will er mit dem noch im Versteck verfassten Buch «Jésus et Israël» legen. Auf diesem Werk basieren die zehn Thesen von Seelisberg.

Geschichte und Bedeutung der Konferenz

Rabbiner Jehoschua Ahrens und Martin Steiner, wissenschaftlicher Mitarbeiter des IJCF, erforschen im Rahmen eines Nationalfondsprojekts eben diese Thesen und die Ge- schichte von «Seelisberg». Neu entdeckte Archivmaterialien zeigen, wie die Konferenz zustande kam. So erfuhr man, dass amerikanische Regierungsstellen die Konferenz von 1947 massgeblich unterstützten. Die Bekämpfung des Antisemitismus diente auch der Demokratisierung Europas. Interessant auch die theologischen Konsequenzen von «Seelisberg», welche die Annäherung der katholischen Kirche an das Judentum, und damit auch die Erklärung «Nostra Aetate» von 1965 ermöglichten. Den durch den Bezug auf das Judentum ausgelösten theologischen Veränderungen war dann auch der Vortrag von Erwin Discherl aus Regensburg gewidmet, während sich der Religionspädagoge Christian Cebulj aus Chur der Vermittlung des Erreichten an die nächste Generation in einem heutigen multireligiösen Umfeld widmete.

Ein Highlight der Tagung war aber die Präsentation des neuen Buches zur Erklärung orthodoxer Rabbiner zum Christentum von 2015 unter dem Titel «Hin zu einer Partnerschaft zwischen Juden und Christen». Mit-Herausgeber Karl-Hermann Blickle vom Stuttgarter Lehrhaus betonte den historischen Durchbruch, den diese Erklärung bedeute. Mitunterzeichner und Mitherausgeber Rabbiner David Bollag und Rabbiner Jehoschua Ahrens schilderten, wie es zur Erklärung gekommen ist, die von zahlreichen orthodoxen Rabbinern aus Israel, Europa und den USA unterschrieben worden ist. Ziel der Erklärung sei es, die in Seelisberg begonnene Partnerschaft zwischen den zwei grossen monotheistischen Religionen zu vertiefen.