Ein Mahnmal für die Terror-Opfer von 1972

MÜNCHEN

6. September 2017

Am heutigen Mittwoch soll in München ein Mahnmal für die Opfer des palästinensischen Terror-Anschlages auf die dortige Olympiade im Jahr 1972 eröffnet werden. Dabei werden Angehörige der elf ermordeten Israeli und jüdische Athleten erwartet.

Das Mahnmal mutet an wie eine «offene Wunde». So beschreibt die «New York Times» das «Munich 1972 Massacre Memorial» das am heutigen Mittwoch im ehemaligen Olympischen Dorf der Bayrischen Landeshauptstadt eingeweiht werden soll.

Am 5. September 1972 hatten acht Mitglieder der der palästinensischen Terror-Organisation «Schwarzer September» die Unterkunft der israelischen Teams gestürmt, zwei Athleten erschossen und neun weitere gekidnappt. Nach Jahren des palästinensischen Terrors konnte nun erstmals die ganze Welt ein Attentat live im Fernsehen erleben. Die Entführung endete auch aufgrund von Fehlern deutscher Sicherheitskräfte in einem Massaker, bei dem die neun Geiseln, fünf der Terroristen und ein deutscher Polizist auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck umkamen.

Das «Massaker von München» war ein Schock, der lange nicht angemessen aufgearbeitet worden ist. Es ist neben bayrischen Politikern wie Peter Brückner letztlich dem beharrlichen Engagement der Witwen Ankie Spitzer und Ilana Romano zu danken, dass die Landesregierung 2014 den Bau eines Mahnmales am Lindenhügel im Olympiapark beschlossen hat.

Jüngst haben die Stiftung «Foundation for Global Sports Development» und die Produktionsfirma «Sidewinder Films» gemeinsam mit dem Regisseur Stephen Crisman und dem Produzenten Michael Cascio den Kurzfilm «Munich ’72 and Beyond» über das Attentat vorgestellt. Der prominente Sport-Psychologe Steven Ungerleider ist Vize-Präsident der «Foundation» und zeichnet als Produzent des Filmes, der inzwischen mit einem «Emmy» ausgezeichnet worden ist (Link).

Zu der Zeremonie werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und sein Amtskollege Reuven Rivlin, sowie die Witwen mit weiteren 24 Hinterbliebenen aus Israel erwartet. Daneben hat der britische Holocaust-Überlebende Ben Helfgott seine Teilnahme angekündigt, der als ehemaliger Champion-Gewichtheber mit Mitgliedern des israelischen Teams befreundet gewesen ist und mit diesen den Abend vor dem Attentat verbracht hatte (Link).

In Israel erinnern mehrere Monumente schon seit vielen Jahren an den Anschlag. Auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck wurde 1999 eine Gedenkstätte eingerichtet. In München war die die Würdigung der Opfer bislang auf eine Steintafel am Eingang zum Olympiastation beschränkt. [AM]