Ein lukrativer Handel

SUKKOT

CNAAN LIPHSHIZ, 4. Oktober 2017

Etrogim gehören zu den lukrativsten Zitrusprodukten Italiens – warum Juden ein italienischer Etrog 500 Dollar wert ist.

Vor 50 Jahren beauftragten Führungspersonen der chassidischen Chabad-Lubavitch-Bewegung Rabbi Moshe Lazar aus Mailand mit der Überwachung der lokalen Produktion und des Exports von kalabrischen Etrogim, der Zitrusfrucht, die Juden am Laubhüttenfest im Gottesdienst benutzen. Lazars Aufgabe besteht darin, sicherzustellen, dass die Frucht koscher für das Fest ist. Ferner muss er sich darum kümmern, dass die Bauern keine Tricks oder unkoscheren Techniken anwenden, um den Ertrag oder ihre Profite zu erhöhen. Bereits so gehören die Etrogim zu den lukrativsten Zitrusprodukten Italiens.

Dieses Jahr muss der inzwischen 83 Jahre alte Lazar besonders wachsam sein. Ein Winterfrost hat 90 Prozent der diesjährigen Ernte zerstört, was die ärgste Knappheit erzeugte, die je für kalabresische Etrogim verzeichnet wurde. Die Früchte tragen ihren Namen nach der südlichen Region, in der sie wachsen. Neben Israel und Marokko ist Italien einer von nur drei grossen Exporteuren der begehrten Frucht.



Hohe Preise

Die Preise für die koscheren Früchte, die in normalen Jahren vor Sukkot leicht 200 Dollar erreichen können, sind heute zwei- oder dreimal so hoch. Das lässt Chabad-Gemeinden, die weltweit die verschiedenen Versionen der Kalabrien-Frucht bevorzugen, befürchten, dass sie dieses Jahr nicht in der Lage sein werden, sich eine der Früchte leisten oder sie überhaupt erlangen zu können. Die Knappheit könnte auch unredliche oder nachlässige Bauern auf den Markt bringen. «Der Frost hat die Früchte produzierender Äste einfach verbrannt», sagte Lazar.

Wegen des Mangels pflückt Lazar dieses Jahr Etrogim, die er in normalen Jahren als zu unscheinbar für den Export eingeschätzt hätte. Hauptsache, die Früchte sind technisch gesehen koscher. Dafür muss der Etrog zumindest eiförmig sein, gelb, ellipsenförmig, intakt (auch der holzige Stamm oder «pitom»), und er muss über eine kräftige Haut verfügen. Aber sogar wenn man Früchte von der Güteklasse B benutzt, gibt es dieses Jahr laut Lazar nicht genügend für alle.



Schlechte Nachrichten

Das sind schlechte Nachrichten für die Chabad-Gemeinden in aller Welt, besonders vor Sukkot, das dieses Jahr am 4. Oktober beginnt. Die Etrogim gehören zu den vier Pflanzenarten, die Juden für den Feiertag kaufen, der auch als Laubhüttenfest bekannt ist.

In der ukrainischen Stadt Odessa versucht die Gemeinde von Rabbi Avraham Wolff via einen Judaica-Laden in den USA einen einzigen Kalabrien-Etrog für 500 Dollar zu kaufen.

«Wir fürchten», sagte Wolff, «dass wir für diesen Feiertag nicht einmal zu diesem hohen Preis ein Exemplar werden erwerben können. So taten sich einige Gemeindemitglieder zusammen und beschlossen die Öffnung eines Fonds, um sicherzustellen, dass wir, koste es was es wolle, genügend Geld besitzen, um wenigstens einen Kalabria zu kaufen.»

In früheren Jahren kaufte die Gemeinde fünf Kalabrien-Etrogim für Sukkot, die von Chabad-Organisationen in Odessa, wo 50 000 Juden leben, geteilt wurden. Andere Gemeinden sind in der Lage, Mittelsmänner auszuschalten, indem sie die Frucht direkt von den Bauern für etwa 50 Dollar pro Stück in normalen Jahren kaufen. Dieses Jahr jedoch trieben die Bauern die Preise in die Höhe. Es begann bei 150 Dollar pro Etrog und ging bis 350 Dollar, wie Berel Lazar sagte, ein russischer Oberrabbiner und Sohn von Rabbi Moshe Lazar. Berel Lazar reist jedes Jahr nach Kalabrien, um Etrogim in den Hainen zu pflücken und sie nach Russland zur Verteilung in Gemeinden im ganzen Gebiet der ehemaligen Sowjetunion zu bringen. Er verlangt von Glaubensgenossen nur, was er den Bauern zahlt.



Robust, aber nicht koscher

Am Tag nach Sukkot fallen die Preise auf bis einen Dollar pro Pfund. Ortsansässige machen Konfitüre aus der Frucht oder verkaufen sie an die Seifenindustrie.

Der Profit aus Kalabrien-Etrogim, die auch Janover Etrogim genannt werden, weil sie von der italienischen Küstenstadt Genua aus verschifft werden, macht die Frucht laut Berel Lazar zur unwiderstehlichen Zielscheiben für Manipulationen.

Einige Züchter versuchen, ihre Margen zu Lasten der strikten Kaschrut-Ansprüche zu erhöhen, die Moshe Lazar seit 50 Jahren anwendet. Ein Trick besteht darin, den relativ leicht verwundbaren Etrogbaum insgeheim auf den Stamm eines härteren Zitrusbaums aufzupropfen. Das macht die Frucht robuster, doch gilt sie so nicht als koscher. Ein gewöhnlicher Trick besteht darin, Früchte und Äste von einem nicht koscheren Baum auf einen koscheren zu setzen.

Berel Lazar klagt, dass zwischen den lokalen Bauern und dem kleinen Team von Aufsichtspersonen, die mit Moshe Lazar arbeiten, zwar eine Atmosphäre der «Freundschaft und des gegenseitigen Respekts» bestehe, doch leider keine Beziehung des Vertrauens. Lazar bemerkt, dass der lukrative Etrog-Handel der Aufmerksamkeit der italienischen Mafia nicht entgangen ist, die möglicherweise Bauern zu zwingen versucht, unkoschere Etrogim als koschere zu verkaufen, um so den Gewinn zu steigern.



Extreme Knappheit

Wegen der Knappheit muss Berel Lazar sich dieses Jahr mit einer Quote von 300 bis 500 Früchten für russische Gemeinden begnügen, einem Bruchteil der Ernte in normalen Jahren, wenn Zehntausende von Etrogim vor Sukkot die Haine der rund 100 kalabresischen Etrog-Züchter verlassen. «Ich kann nicht pflücken, so viel ich will», sagte Lazar, «und alles nach Russland verschicken, wenn der Rest der Welt ohne Früchte zurückbleibt.»

Praktisch alle Chabad-Gemeinden warten sehnsüchtigst auf die Kalabrien-Etrogim, und die Nachfrage ist dort speziell hoch, wo die Bewegung zahlreiche Anhänger hat: vor allem in Israel, Frankreich, den USA und der ehemaligen Sowjetunion. Moshe Lazar vermutet, dass die Kalabrien-Haine sich bis in ein bis zwei Jahren wieder ganz erholen werden, was die Knappheit zu einer «vorübergehenden Schwierigkeit» machen wird. Das Problem ist allerdings nicht neu, wirft er ein. «Die chassidische Tradition kennt viele Geschichten von russischen Städten, in denen Juden sich mit allen Kräften um einen Etrog für Sukkot bemühten. Dieses Jahr erleben wir auch diese Tradition von Neuem.»