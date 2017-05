Ein langes Leben

NEW YORK

24. Mai 2017

Carl Reiner (r.) holt jeden Morgen als erstes die Zeitung und schaut die Nachrufe an, um sicherzugehen, dass er dort nicht erwähnt ist. «Wenn ich es nicht bin, mache ich mir mein Frühstück», so erzählt er es in dem HBO-Dokumentarfilm «If You’re Not in the Obit, Eat Breakfast» («Wenn du nicht im Nachruf erwähnt bist, iss Frühstück»), in dem er mit Mel Brooks (l.) und Norman Laer (m.) zu sehen ist. Der 95-jährige Schauspieler, Schriftsteller und Regisseur, der die «Dick Van Dyke Show» ins Leben gerufen hat, schreibt aktuell an einem Buch. Der ansprechende Film und auch Reiner können zwar keine Antwort auf die Frage nach einem langen Leben geben, aber der Schauspieler meint: «Ich denke, es sind teilweise die Gene. Aber auch das Umfeld. Es ist sicher von Vorteil, wenn man in einer Familie mit Sinn für Humor aufgewachsen ist.» Mit Norman Lear ist Reiner schon lange verbunden, die Freundschaft mit Mel Brooks dauert schon 67 Jahre.