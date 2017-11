Ein kleines Land bekommt einen Rabbiner

MONTENEGRO

6. November 2017

Nächstes Jahr soll der Grundstein für eine Synagoge gelegt werden.

Der kleine Balkanstaat Montenegro hat zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten wieder einen residierenden Rabbiner. Ari Edelkopf, ein in Los Angeles geborener Chabad-Rabbiner, hat sich vor einigen Wochen zusammen mit seiner Frau Chana und sieben Kindern in der Hauptstadt Podgorica niedergelassen. Er verübt seine Arbeit als Gemeinderabbiner von seiner Wohnung aus, während er auf den Bau der neuen Synagoge für Montenegro wartet. Der Grundstein für dieses Gebäude soll nächstes Jahr gelegt werden. Mit Edelkopfs Ankunft hat der Balkanstaat Montenegro erstmals seit Erlangung seiner Unabhängigkeit von Serbien 2006 wieder einen residierenden Rabbiner. Jasa Alfandari, der jüdische Gemeindepräsident des Landes, dankte Rabbi Edelkopf, der zuvor in Russland gewirkt hatte, für die Dienste, die er der Gemeinde angedeihen lässt. Laut Angaben von Milo Djukanovic, einem ehemaligen Premierminister von Montenegro, soll die Grundsteinlegung einer Synagoge nächstes Jahr in Podgorica stattfinden. Nach Auskunft des Jüdischen Weltkongress leben in Montenegro rund 400 Juden, von denen sich laut Rabbi Edelkopf heute aber nur rund zehn Prozent effektiv am jüdisch-geistigen Leben beteiligen. [TA]