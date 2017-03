«Ein kalkulierter, herzloser Schlag gegen Demokratie und Freiheit»

JÜDISCHER WELTKONGRESS

23. März 2017

JWK-Präsident Lauder verurteilt Anschläge von London.

Ronald S. Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses, verurteilt in scharfer Sprache die Anschläge beim britischen Parlamentsgebäude in London von Mittwoch, bei denen vier Menschen, einschliesslich der vermutliche, laut Polizei dem IS nahestehende Attentäter, ums Leben gekommen sind, und rund 40 weitere Personen Verletzungen erlitten haben. Er nannte das Verbrechen einen «kalkulierten und herzlosen Schlag gegen Demokratie und Freiheit, der aber keinen Erfolg haben wird». Die Polizei behandelt den Zwischenfall als Terror. Das ikonische Parlamentsgebäude sei, so Lauder, ein «leuchtendes Symbol der Demokratie», das viele Menschen auf der ganzen Welt inspiriert habe. Für den JWK-Präsident kann es kein Zufall sein, dass der Anschlag am ersten Jahrestag der beiden Attentate von Brüssel durchgeführt wurde, bei denen so viele Menschen sterben mussten. «Terroristen in Europa und auf der ganzen Welt versuchen, unsere Demokratie und Freiheit herauszufordern, doch sie werden keinen Erfolg haben», versicherte Lauder. «Einmal mehr müssen wir alle zusammenstehen, die Herausforderung konfrontieren und den Terrorismus in all seinen Formen besiegen», sagte er. Absolut nichts könne deren Taten rechtfertigen. – Die Jagd nach einem zweiten Attentäter dauerte in der Nacht zum Donnerstag an. [TA]