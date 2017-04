Ein jüdisches Trio greift nach dem Pokal

USA

Joël Ch. Wüthrich, 7. April 2017

Drei jüdische Eishockeyspieler wollen um den Stanleycup, den begehrtesten Pokal im Club-Eishockey weltweit, spielen.



Im Februar 2017 feierte der Star der National Football League (NFL), Julian Edelman seinen zweiten American-Football-Meistertitel. Mit einem spektakulären «Catch» leitete er eine noch nie in der Geschichte des Superbowls dagewesene Aufholjagd ein. Nach einer für ihn sportlich erfolgreichen und privat durchaus bewegten Saison 2016/17 war er der erste jüdische Sportheld des Jahres 2017. Neben sportlichen Herausforderungen musste der als Frauenheld bekannte Julian Edelman eine «ménage à trois» mit zwei Topmodels «regeln» (tachles berichtete). Übrigens ist er nicht der einzige im Team der New England Patriots, der sich ein berühmtes Model (oder in seinem Falle auch zwei Topmodels) angelte: Tom Brady ist seit geraumer Zeit mit Model-Superstar Gisèle Bündchen (ein gemeinsamer Sohn, zwei andere Kinder aus vorheriger Partnerschaft) liiert.

Nur kurze Zeit später holte sich die Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin aus den USA an den Ski-Weltmeisterschaften schon wieder eine Gold- und eine Silbermedaille, gewann den Slalom-Weltcup und den Gesamtweltcup. Die jüngste Weltmeisterin (2013 mit 18 Jahren) und Olympiasiegerin (2014 mit 19) im Alpin-Skirennsport aller Zeiten hat somit ihre nun schon jahrelange Dominanz in Absenz der verletzten Schweizerin Lara Gut (Gesamtweltcup-Siegerin 2016) untermauert. Alle Experten sagen der in einer liberalen Familie aufgewachsenen Stimmungskanone viele weitere dominierende Jahre im Skirennsport voraus.

Zach Hyman, der neue jüdische Hockeystar

Drei junge Profis der National Hockey League (NHL) könnten die nächsten jüdischen Sporthelden werden. Nächste Woche beginnen die Playoffs in der NHL in Kanada und den USA, der besten Eishockey-Clubliga der Welt. Mittendrin: André Burakowski (Schwede, Stürmer bei den Washington Capitals), Jason Zucker (Stürmer bei Minnesota Wild) und Zach Hyman (von den Toronto Maple Leafs, auch er ein Offensivspieler). Besonders die Teilnahme von Zach Hyman ist eine Sensation, denn nur wenige hatten vor Saisonbeginn gedacht, dass das sehr junge Team der Toronto Maple Leafs sich für die Playoffs qualifizieren könnte. Aber die erfrischende und dynamische Spielweise der Mannschaft um den Superstar Auston Matthews und den Startrainer Mike Babcock (zweifacher Olympiaseiger als Trainer der Kanadier und World Cup of Hockey-Sieger) hat sich schneller als erwartet spielerisch und taktisch entwickelt und die Experten überrascht. In einem Team mit Zukunft und lauter jungen Supertalenten ist der Kanadier Zach Hyman, der schon zusammen mit seinem Bruder Spencer Hyman für Team Canada an den Maccabia-Spielen teilnahm, Stammspieler. Und nicht etwa als Mitläufer, sondern in einer Sturmformation mit einem der derzeit wohl drei besten Jung-stars der Welt, Auston Matthews. Zach Hyman ist einer der Lieblingsschüler des wohl erfolgreichsten Trainers der Gegenwart, Mike Babcock (unter anderem Stanleycup-Sieger 2008 mit Detroit, zweifacher Olympiasieger mit Kanada, Junioren-Weltmeistercoach, World Cup-Sieger). Babcocks Aufgabe als Toronto-Coach ist es, aus der noch jungen, sehr talentierten Truppe einen künftigen Meisterschaftskandidaten zu formen. Zach Hyman ist seiner Meinung nach einer der möglichen Schlüsselspieler dafür. Das Zeug zum künftigen NHL-Superstar soll er gemäss Babcock sogar haben. Denn er ist spiel-intelligent, schnell, hat eine rasche Auffassungsgabe. Seit Saisonbeginn wird er in einer der beiden absoluten Toplinien eingesetzt und zwar an der Seite von Connor Brown und eben dem Wunderstürmer Auston Matthew, Nummer-1-Draftpick 2016.

Jason Zucker und André Burakowski greifen nach dem Pokal

Dass Zach Hyman jedoch mit dem Playoff-Überraschungsgast und -Aussenseiter Toronto nach dem Pokal greifen wird, ist eher unwahrscheinlich. Viel eher werden dies zwei andere tun, nämlich André Burakowski und Jason Zucker. Beide sind Stammspieler in Teams, denen man eine erfolgreiche Playoff-Kampagne bis zum Finaleinzug oder gar den Sieg zutrauen könnte. Jason Zucker ist so etwas wie der Aufsteiger der letzten zwei Jahre bei den Minnesota Wild, die zu den Geheimfavoriten um den Stanley-Cup zählen. Von einem heimlichen Helden und Rollenspieler ist Jason Zucker mittlerweile zu einem sehr polyvalenten Spieler avanciert. Der US-Amerikaner ist beispielsweise in sämtlichen «advanced stats», hybride Statistiken, die mehr aussagen als nur Skorerpunkte oder Eiszeit, weit vorne anzutreffen. Ausserdem gehört Zucker auch teamintern zu den produktivsten Skorern. Bei ihm fällt auf, wie polyvalent er taktisch und spielerisch ist und in fast jedem Sturmtrio sowie in fast jeder Spielsituation einen Mehrwert einbringt. Kommt hinzu, dass Zucker offenbar dank seiner Spielweise und Intensität wie für die Playoffs geschaffen ist.

Etwas weniger auffällig, aber dennoch wertvoll für sein Team, ist André Burakowski. Der Schwede, dessen Vater Rob und Onkel Mikael Burakowski auch schon erfolgreiche Eishockeyprofis waren, darf durchaus mit seinem ersten Stanley-Cup-Sieg liebäugeln, starten doch die Washington Capitals als die absoluten Favoriten auf den Pokal in die Playoffphase. André Burakowski ist seit Beginn der Saison 2014/15 fest im Aufgebot der Capitals und erzielte direkt am ersten Spieltag mit seinem ersten Schuss sein erstes NHL-Tor. Ihn zeichnet ein hervorragender Handgelenkschuss aus, der für die Goalies kaum zu «lesen» ist. Sein Cheftrainer Barry Trotz plant, ihn vom linken Flügelspieler zum Center umzuschulen, weil Burakowski offenbar offensichtliche spieltaktische Intelligenz beweist. Bei den Weltmeisterschaften 2016 debütierte Burakovsky für die A-Nationalmannschaft Schwedens und belegte dabei mit dem Team den sechsten Platz. Ein Stanley-Cup-Sieg wäre sein erster grosser Profi-Erfolg.

Die jüdischen NHL-Stars, die es nicht in die Playoffphase geschafft haben, sind unter anderem die sehr erfahren und etablierten Topspieler Cory Schneider (Goalie bei den New Jersey Devils), Mike Cammalleri (New Jersey Devils, absoluter Leistungsträger in seinem Team und ein sehr erfahrener Playoffspieler) und Jason Demers (Florida Panthers). Auch der junge Josh Ho-Sang, eine trotz seiner Jugend schon schillernde Figur in der NHL, konnte sich mit den New York Islanders ganz knapp nicht qualifizieren. Mike Cammalleri hat sich übrigens in diesem Jahr bezüglich der Punkteproduktion und Spieleinsätzen zu den ganz grossen jüdischen NHL-Stars aller Zeiten wie Matthieu Schneider, Valeri Kamensky, Bob Nyström, Jeff Halpern und so weiter gesellt.

Ligaboss Bettman – effizient, erfolgreich aber unbeliebt

Den Pokal übergeben wird übrigens dann wie jedes Jahr Gary Bettman. Auch er jüdisch. Der oberste Boss der NHL hat in den letzten Jahrzehnten die Liga gestärkt, für die Expansion gen Süden gesorgt und aus einem wirtschaftlichen Problemkind in den USA ein florierendes Unternehmen gemacht. Bei den Clubeigentürmern ist er deshalb beliebt und unbestritten. Trotzdem hat Bettman bei den Spielern und deren Spielergewerkschaft NHLPA keinen Sympathiebonus, da er schon zweimal der Gegenspieler der NHLPA in den Arbeitskämpfen 2004 und 2012 war, als es um den neuen Rahmenvertrag zwischen Clubeigentümern und Spielern ging. Bettman ist nicht der erste jüdische Ligaboss der NHL und reiht sich ein in die lange Tradition jüdischer Liga-bosse in den grossen amerikanischen Sportarten wie National Basketball Association oder Major League Baseball. Zudem sind einige der Clubeigentümer ebenfalls jüdisch. Im Übrigen mögen auch die meisten Fans den zuweilen trocken wirkenden Taktiker nicht sonderlich, sodass er regelmässig ausgebuht wird. 2016 machte Bettman daraus einen selbstironischen Gag bei der Pokalübergabe. 